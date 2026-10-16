Omoda acerca su diseño más atrevido a un público que también mira el bolsillo

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 19:44h.

El 5 sigue siendo una referencia

Omoda se carga el número 3

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El Omoda 5 fue el encargado de presentar la marca china en España y sigue siendo uno de sus modelos más reconocibles. Su llegada en 2024 llamó la atención por una carrocería bastante diferente a la de los SUV compactos tradicionales, un interior con abundante tecnología y una política comercial que buscaba competir directamente con fabricantes mucho más consolidados.

Ahora, con una gama más amplia y nuevas alternativas mecánicas, el Omoda 5 mantiene buena parte de ese atractivo. Su principal argumento continúa siendo ofrecer una imagen llamativa y un equipamiento generoso sin obligar al comprador a asumir los precios habituales de determinados SUV premium.

Un frontal que no pasa desapercibido

La característica más reconocible del Omoda 5 está en su parte delantera. La parrilla tiene unas dimensiones generosas y utiliza un dibujo geométrico que se integra con el resto de la carrocería.

Las luces diurnas quedan situadas en la parte superior, mientras los faros principales aparecen más abajo. Esta distribución consigue que el frontal tenga una expresión bastante particular y refuerza la sensación de anchura.

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De perfil también se aprecia una intención claramente deportiva. El techo desciende hacia la parte posterior, los pasos de rueda están marcados y la zona acristalada tiene una forma relativamente estilizada. La trasera completa el conjunto con unos pilotos horizontales, un portón inclinado y un paragolpes de formas contundentes.

El resultado es un SUV que busca distinguirse por su apariencia. No tiene la discreción de un Volkswagen T-Roc ni la sobriedad de un Mazda CX-30, pero precisamente esa personalidad puede resultar atractiva para quienes quieren algo diferente.

Un interior con abundante tecnología

El Omoda 5 mide alrededor de 4,4 metros y ofrece un habitáculo adecuado para cuatro adultos, con una segunda fila que permite viajar cómodamente en desplazamientos habituales.

El salpicadero incorpora dos pantallas de 10,25 pulgadas integradas visualmente, una destinada a la instrumentación y otra al sistema multimedia. También dispone de conectividad para teléfonos, diferentes asistentes de conducción y una presentación interior que busca transmitir una sensación moderna.

Dependiendo del acabado puede incorporar cámaras de visión periférica, asientos calefactados, iluminación ambiental y otros elementos de confort. La capacidad del maletero no es uno de sus argumentos más destacados frente a los SUV familiares de formas más cuadradas, pero resulta suficiente para el uso cotidiano.

Una gama que permite ajustar el presupuesto

El Omoda 5 comenzó su trayectoria española con un motor de gasolina turbo de 1,6 litros y cambio automático. Posteriormente, la marca amplió su oferta con nuevas alternativas electrificadas.

Entre ellas destaca el Omoda 5 SHS-H, un híbrido autorrecargable de 224 CV que obtiene la etiqueta ECO y permite reducir el consumo respecto a una mecánica de gasolina convencional. Es una opción especialmente interesante para quienes realizan muchos desplazamientos urbanos, aunque el precio final depende de la motorización y del acabado elegido.

Las campañas comerciales también desempeñan un papel importante. Omoda suele anunciar descuentos asociados a financiación y otras condiciones, por lo que conviene distinguir siempre la tarifa promocional del precio al contado.

Pero su posicionamiento continúa siendo claro. El fabricante quiere ofrecer un SUV de imagen atrevida, con tecnología abundante y una gama mecánica competitiva por un presupuesto relativamente contenido. El Omoda 5 no necesita convencer únicamente por ser económico. Tiene un diseño reconocible y un interior que responde a las expectativas de muchos compradores actuales.

La diferencia es que permite acceder a esa combinación sin dar necesariamente el salto a las marcas más caras del segmento. Y ese sigue siendo uno de los principales motivos de su éxito comercial.