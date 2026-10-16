BMW pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más reconocidas

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 09:08h.

El consumo es bastante contenido, 6,4 litros por cada 100 kilómetros

La Voge 900 DSX es una BMW

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La BMW S 1000 RR es una de las motos deportivas más reconocibles, y que ahora está al alcance de más gente, gracias al accesible precio que le han colocado, que nos llama mucho la atención. Se beneficia de toda la tecnología que la marca alemana utiliza en sus motos de competición, dentro del campeonato de Superbikes, y además se puede elegir entre varios colores, para que te quedes con el que más te gusta, personalizándolo a tu manera.

Dentro de las novedades que recibió esta moto en 2025, se encuentran la homologación Euro 5+, el acelerador M-Quick, el carenado, el nuevo paquete aerodinámico o el guardabarros delantero. Y entre los detalles que más nos pueden llamar la atención, existen los alerones delanteros, que proporcionan una importante mejora de estabilidad y de rendimiento a velocidades altas, que están claramente inspirados en los que se usan en MotoGP.

La electrónica tan avanzada que tiene sirve para poder elegir entre varios modos de conducción, control de tracción dinámico, control dinámico de freno motor, limitador de pit lane, quickshifter, ABS, control anti-caballito… y el motor no se queda atrás hablando de prestaciones. Es un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, que rinde a 210 CV de potencia a 13.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 11.000 rpm. El consumo es bastante contenido, 6,4 litros por cada 100 kilómetros, y la velocidad máxima que alcanza es de 303 kilómetros por hora. Y en la instrumentación, tenemos una pantalla TFT con modos de visualización.

La BMW S 1000 RR tiene un precio de 24.530 euros

Nos ha sorprendido enormemente ver que la BMW S 1000 RR tiene un precio tan asumible, de 24.530 euros, lo que la convierte en una de las más llamativas en relación calidad coste.