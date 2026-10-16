Kawasaki acerca a todos los bolsillos una de sus motos más accesibles, ligeras, ágiles y deportivas

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 01:31h.

Destaca por sus líneas afiladas y angulosas, que caracterizan a las motos de esta saga

La nueva Kawasaki Z900 es la más elegante del catálogo

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La Kawasaki Z 500 es una de las motos más accesibles, ligeras ágiles y deportivas que vas a poder encontrar a día de hoy, y con un precio que es apto para la mayoría de los públicos. Mantiene intacta su esencia original, aunque haya sufrido algunas actualizaciones y mejoras. Pero no pierde la gracia, y todavía nos parece una moto brutal, con un frontal agresivo, que destaca por sus líneas afiladas y angulosas, que caracterizan a las motos de esta saga.

Su ergonomía, sus faros LED y sus prestaciones es lo que acaban por hacer de esta moto algo diferente a las demás, siendo una auténtica apuesta segura. Pasando a lo que más importa a la gente, que es el corazón de esta moto, tenemos un propulsor de 451 centímetros cúbicos de cilindrada, apto para los usuarios con carné A2, pues entrega una potencia de 45,4 CV, con un par máximo de 42,6 Nm, asociado a una caja de cambios de seis velocidades y con embrague asistido anti-rebote.

En la parte ciclo, se puede destacar el bastidor tubular de acero, el amortiguador con precarga ajustable, el freno delantero Nissin o el sistema de ABS en ambas ruedas. Y pasando a la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla LCD con conectividad. Todo esto hace de esta moto una de las mejores del segmento, sin ninguna duda, y podemos estar convencidos de que quien se la compre acertará, y no se arrepentirá jamás.

La Kawasaki Z 500 cuesta 6.835 euros

El precio de esta Kawasaki Z 500 es uno de los puntos que la hacen tan atractiva e interesante. Porque, por los 6.835 euros que cuesta, será difícil que encuentres una moto mejor y más atractiva.