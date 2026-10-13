Elegante, más asequible y, para muchos, una alternativa más equilibrada que el Toyota C-HR

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 00:11h.

Este crossover es más polivalente que el exitoso SUV japonés

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los SUV híbridos más reconocibles del mercado. Tiene una imagen atrevida, consume poco y cuenta con una tecnología mecánica ampliamente contrastada. Sin embargo, existe una alternativa japonesa que propone algo bastante diferente: el Subaru Crosstrek.

Su diseño es menos extravagante, pero tiene una presencia robusta y unas proporciones muy equilibradas. Además, ofrece de serie algo que no está disponible en las versiones convencionales del C-HR: tracción total permanente y una preparación especialmente interesante para circular por carreteras complicadas.

Una imagen más discreta, pero con personalidad

El Crosstrek mantiene una carrocería cercana a la de un compacto elevado. Su frontal incorpora una parrilla ancha, faros afilados y protecciones negras que se extienden alrededor de los pasos de rueda.

No tiene la caída pronunciada del techo ni las formas tan marcadas del Toyota. Subaru ha preferido conservar una silueta que facilita aprovechar el habitáculo y permite disponer de una superficie acristalada generosa.

También cuenta con 220 milímetros de altura libre al suelo, una cifra elevada para un coche de estas dimensiones. Eso permite afrontar pistas sencillas, caminos deteriorados y accesos complicados con más tranquilidad que en muchos SUV urbanos.

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El Toyota apuesta claramente por la estética. El Subaru responde con una carrocería que combina una imagen atractiva con soluciones útiles para quien sale habitualmente de la ciudad.

La tracción total cambia bastante su planteamiento

El Crosstrek utiliza un motor bóxer de gasolina de dos litros acompañado por un sistema híbrido e-BOXER. Desarrolla 136 CV y está asociado a una transmisión automática Lineartronic.

No es una mecánica especialmente rápida ni pretende serlo. Su principal atractivo está en la suavidad de funcionamiento y en la combinación con la tracción integral Symmetrical AWD.

El sistema distribuye la fuerza entre ambos ejes y trabaja junto al X-Mode para mejorar la motricidad cuando el asfalto está mojado, aparece nieve o hay que circular por superficies deslizantes.

El C-HR destaca especialmente por la eficiencia de sus versiones híbridas, que consumen claramente menos combustible que el Subaru en condiciones comparables. También ofrece prestaciones superiores en determinadas motorizaciones.

Pero el Crosstrek tiene otro tipo de ventajas. Para quien vive en una zona de montaña, frecuenta carreteras secundarias o necesita afrontar caminos de tierra, su planteamiento puede resultar mucho más apropiado.

Equipamiento completo sin entrar en versiones muy caras

Subaru ofrece el Crosstrek con una dotación de seguridad especialmente amplia. El sistema EyeSight incorpora diferentes asistentes de conducción, mientras el habitáculo cuenta con una pantalla multimedia vertical y conectividad para teléfonos.

La gama española anuncia precios promocionales de acceso alrededor de los 30.000 euros, aunque las cantidades varían según acabado, descuentos e impuestos aplicables. Por eso conviene comparar presupuestos finales equivalentes con los del Toyota.

El C-HR tiene versiones de acceso competitivas, de modo que el Subaru no resulta necesariamente más barato en todas las configuraciones. Su atractivo económico aparece especialmente cuando se valora que la tracción total forma parte de su equipamiento mecánico.

Tampoco hay que olvidar la diferencia de filosofía. El Toyota está especialmente preparado para quien busca eficiencia y una conducción predominantemente urbana. El Subaru conserva un enfoque más aventurero y una carrocería menos condicionada por el diseño.

El Crosstrek puede ser una alternativa muy equilibrada para conductores que quieran un SUV compacto, automático y bien equipado, pero necesiten algo más que una imagen llamativa.

Su combinación de tracción total, altura libre al suelo y facilidad de uso le da una personalidad que no abunda en esta categoría. Y ahí es donde consigue distinguirse del exitoso Toyota.