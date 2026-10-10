ZX Moto sorprende con una imagen que lleva su apuesta deportiva más allá del límite

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 13:13h.

Tiene cifras que la colocan por encima de la mayoría de motos deportivas de un tamaño similar

ZX Moto, la marca de motos China, tiene una nueva trail para ganar el Dakar

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En ZX Moto nos han sorprendido con una moto deportiva que es simplemente descomunal, y que nos parece de lo mejor que se ha diseñado jamás. A nivel estético es todo lo que podemos desear, y sus prestaciones nos acaban por enamorar a todos, por lo que es una inversión que merece mucho la pena. Esto convierte a la 820 RR en una auténtica obra de arte, y que está disponible en varios colores, como son el rojo, el blanco y el negro.

En su interior, se esconde un motor de tres cilindros, que tiene una potencia homologada de 135 CV a 12.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 80 Nm a 9.000 rpm. Estas cifras la colocan por encima de la mayoría de motos deportivas de un tamaño similar, y cuenta con un acelerador electrónico desarrollado por Bosch. Incorpora tres modos de conducción preconfigurados, y dos personalizables, y el motor de 818 centímetros cúbicos de cilindrada es con doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro.

No le falta el embrague anti-rebote, el control de velocidad de crucero, el quickshifter bidireccional, el control de tracción o el control anti-wheelie. Y su aceleración es de otra planeta, pudiendo pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco menos de tres segundos. Si pasamos al equipamiento, es de agradecer que le hayan instalado una pantalla TFT con conectividad en la instrumentación, con función mirror link. Y la puesta en marcha se realiza mediante una llave inteligente.

Precio de la ZX Moto 820 RR

Conseguir la ZX Moto 820 RR es más fácil y barato de lo que sospechábamos, pues le han puesto un precio muy llamativo. Esto deja su precio final en unos razonables 9.992 euros, que se pueden pagar sin problema.