KTM pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más aventureras

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 07:07h.

Compartir







En KTM han pensado en todos los públicos, acercando una de sus motos más aventureras a todos, para que la puedan conseguir sin demasiados problemas. Esto acaba por convertir la 390 Adventure X en una de las mejores compras que se pueden realizar a día de hoy, ya que presume de una excelente relación calidad precio, con una cuidada parte ciclo, y un avanzado nivel de equipamiento y de tecnología, sin descuidar sus magníficas prestaciones.

El motor que emplea esta moto es de 398 centímetros cúbicos de cilindrada, un LC4 de última generación, que entrega una potencia de 44 CV, con un par máximo de 39 Nm. Esto la hace apta para el carné A2, otro motivo más por el que más gente se puede permitir comprarla. Dispone de control de tracción y de embrague anti-rebote, con un consumo de combustible realmente moderado, de 3,4 litros por cada 100 kilómetros. Esto le permite contar con una autonomía notable, por encima de los 400 kilómetros.

Su electrónica está destinada claramente para un uso fuera del asfalto, contando con tres modos de conducción diferentes, y con ABS desconectable en la rueda de atrás. La instrumentación es mediante una pantalla LCD que se maneja a través de una serie de botones, situados en el manillar izquierdo, y en su parte ciclo queremos resaltar las suspensiones WP Apex o los frenos Bybre. En conjunto, es una moto sin puntos débiles, ideal para disfrutar mientras la conduces.

La KTM 390 Adventure X cuesta 5.999 euros

Algo que no podemos ignorar a la hora de analizar esta moto es su razonable coste, que te permite conseguirla en caso de que pagues un total de 5.999 euros. Es una cantidad que se puede pagar sin demasiado esfuerzo, y con la que puedes conseguir una moto sublime.