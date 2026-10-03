Skoda se lo pone difícil a Volkswagen y Seat con un SUV que combina practicidad, espacio y tecnología

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 09:12h.

Hermano del Seat Ateca, es una de las opciones inteligentes del momento

El nuevo Skoda es, para muchos, la mayor maravilla

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Comprar un SUV del Grupo Volkswagen no obliga necesariamente a elegir un Volkswagen o un Seat. Skoda tiene una alternativa que quizá haga menos ruido, pero que pone encima de la mesa argumentos difíciles de ignorar. El Skoda Karoq apuesta por algo muy sencillo: ofrecer mucho espacio, buen equipamiento y un precio razonable. Sin demasiadas complicaciones.

Su mejor argumento aparece al abrir el portón. Con apenas 4,38 metros de longitud, el Karoq esconde un maletero de 521 litros. Una capacidad muy aprovechable para un coche de su tamaño. Con los asientos abatidos puede alcanzar los 1.630 litros. Para una familia, este dato puede pesar bastante más que tener unos cuantos caballos adicionales. El Seat Ateca es uno de sus rivales más evidentes por tamaño y parentesco, mientras que el Dacia Duster juega también la baza práctica con una política de precios agresiva.

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Muy completo desde el acabado de acceso

Skoda tampoco ha utilizado el precio bajo como excusa para recortar en tecnología. El acabado Selection ya incluye un Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas, llantas de aleación de 17 pulgadas, acceso y arranque sin llave y carga inalámbrica para smartphones. Además, los faros Matrix LED aparecen actualmente con un 50% de descuento.

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Después está el motor. Aquí la marca checa tampoco pretende descubrir la pólvora. El Karoq de acceso recurre al conocido 1.0 TSI de 115 CV, acompañado por 200 Nm de par. Utiliza cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Es una combinación sencilla, conocida dentro del grupo y pensada para quien no necesita grandes prestaciones.

Aunque no está electrificado, su consumo es de mechero

El pequeño TSI permite alcanzar 191 km/h y necesita 11,2 segundos para pasar de 0 a 100 km/h. Más interesante resulta su consumo mixto de 5,8 l/100 km. El Karoq no busca sacar pecho con sus cifras. Su baza está en combinar unas prestaciones suficientes con un habitáculo amplio y mucha capacidad de carga.

Y entonces aparece la cuestión del precio. Skoda establece una tarifa de 31.125 euros, aunque la oferta cambia considerablemente la fotografía. La marca anuncia actualmente el Karoq por 27.811 euros al contado. Quienes recurran a la financiación pueden acceder a él desde 25.900 euros. Ahí es donde empiezan a salir las cuentas.