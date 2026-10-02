Zontes facilita el acceso a una moto con una imagen mucho más premium de lo que su precio sugiere

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 21:54h.

Se trata de una naked de estilo neo clásico

Zontes trae a España la hermana mayor de la 368G

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Desde Zontes no se cansan de sacar motos que nos consiguen sorprender y enamorar a partes iguales, y el último ejemplo es la GK 350. Es una moto con un aspecto premium, pero con un precio muy apto para todos los bolsillos, y que no pasa desapercibida en absoluto, gracias a su bonito y llamativo diseño. Se trata de una naked de estilo neo clásico, combinado con una estética vanguardista, que incorpora un equipamiento realmente completo.

Equipa un propulsor de cuatro válvulas, con una cilindrada de 348 centímetros cúbicos, y que cuenta con la homologación Euro 5+. Está alimentado por inyección electrónica Bosch, y rinde a una potencia de 39,4 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 32,8 Nm a 7.500 rpm. Está equipado con embrague anti-rebote, así como dos modos de conducción, y sorprende su irrisorio consumo, que es de apenas 3,7 litros por cada 100 kilómetros.

Esto, junto a su importante depósito de combustible, de 17 litros de capacidad, le permite gozar de una autonomía descomunal, muy superior al de la media. Dentro de la parte ciclo, confía la frenada en J.Juan, con ABS desarrollado por Bosch, mientras que a nivel de equipamiento se puede mencionar la iluminación full LED o la llave por proximidad. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT a todo color, con cuatro modos de visualización.

La Zontes GK 350 cuesta 4.987 euros

Si acabas de quedar convencido a la hora de conseguir esta moto, que sepas que la Zontes GK 350 es una de las más accesibles que hay. Y es que resulta difícil encontrar algo mejor, o ni siquiera similar, teniendo que desembolsar apenas un total de 4.987 euros, lo que nos parece un chollo.