Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Zontes 350 GK y con un motor que enamora

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 12:58h.

La cilindrada del motor es de 322 centímetros cúbicos, con distribución de doble árbol de levas

La nueva Zontes es, para muchos, la más bonita de la marca

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Si lo que buscas es una moto de cilindrada media, apta para el carné A2, en el mercado encontrarás fácilmente una larga lista de alternativas muy interesantes y apetecibles. Este es el caso de la Zontes 350 GK, que nos parece una de las inversiones más inteligentes que puedes hacer en estos momentos, aunque te avisamos de que hay otras alternativas que tampoco se quedan atrás. Y aquí también nos apetece mencionar la Voge 350 AC, una auténtica oda al buen gusto.

Es una moto sensacional de principio a fin, que está propulsada por un motor de dos cilindros, con un enfoque neo-retro que ofrece unas prestaciones superiores a la mayoría, y con un peso sorprendentemente ligero. La cilindrada del motor es de 322 centímetros cúbicos, con distribución de doble árbol de levas, cuatro válvulas, refrigeración líquida y una potencia declarada de 40,7 CV a 10.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 31 Nm a 9.000 rpm.

El consumo declarado también es sorprendentemente bajo, de apenas 3,6 litros por cada 100 kilómetros, con un sistema de inyección electrónica firmado por Bosch, y no le falta el embrague anti-rebote. También tiene incorporado un sistema ABS de doble canal, un sistema de iluminación full LED o una pantalla LCD en color de cinco pulgadas. Y se puede elegir libremente entre dos colores para esta moto, que son el plata mate y el amarillo.

El coste de la Voge 350 AC se sitúa en 4.787 euros

Uno de los puntos que claramente juega a favor de esta Voge 350 AC se encuentra en el precio tan apetecible por el que la puedes conseguir, al necesitar únicamente un total de 4.787 euros para que sea tuya. Esto hace que sea una de las mejores opciones en relación calidad precio de todo el mercado.