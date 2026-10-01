Skoda hace más accesible uno de los SUV más atractivos de su catálogo

Coches y Motos 01 OCT 2026 - 12:49h.

El Karoq es una de las compras más racionales

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Skoda Karoq ha llegado a una etapa comercial en la que su diseño resulta incluso más convincente que al principio. Mantiene las proporciones de un SUV compacto clásico, ofrece buena visibilidad y evita el techo exageradamente inclinado que condiciona a muchos modelos recientes. Con promociones desde 26.800 euros financiando, esa imagen madura queda además al alcance de un público más amplio.

La cantidad anunciada exige financiar al menos 10.000 euros, mantener el crédito durante el periodo indicado y asumir el coste de sus intereses. No es un precio universal al contado, pero sí coloca al Karoq en una franja donde compite con SUV más pequeños y versiones peor equipadas. La oferta cobra especial interés porque alcanza también acabados con bastante presencia.

Una carrocería que ha envejecido con naturalidad

El frontal combina la parrilla vertical de Skoda con unos faros divididos en dos alturas. La parte superior es fina y se prolonga hacia las aletas, mientras los pequeños elementos inferiores aportan una mirada reconocible sin convertir el paragolpes en una colección de luces. El capó utiliza líneas rectas y fáciles de imaginar desde el asiento del conductor.

De perfil aparecen pasos de rueda marcados, una superficie acristalada generosa y un techo que se mantiene prácticamente horizontal. Esa forma le sienta bien porque transmite solidez sin hacerlo parecer más grande de lo necesario. También mejora la altura posterior y permite que los ocupantes no viajen encerrados entre pilares enormes.

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El acabado Sportline cambia bastante el carácter mediante molduras oscuras, llantas específicas y paragolpes más firmes. No intenta transformarlo en un cupé deportivo; simplemente elimina parte del cromado y refuerza la anchura. Es probablemente la configuración que mejor demuestra cuánto partido puede sacarse a una carrocería sencilla.

Equipamiento visible desde las versiones razonables

La promoción del Karoq Selection incluye faros LED, llantas de aleación de 17 pulgadas y pilotos posteriores LED con intermitentes animados. Dentro aparecen pantalla central, conectividad para el teléfono y una distribución que conserva botones para las funciones utilizadas diariamente. No exige aprender una interfaz nueva para ajustar la temperatura.

Los asientos ofrecen una postura natural y la visibilidad facilita las maniobras. El maletero parte de 521 litros y sus formas cuadradas permiten aprovechar bien el espacio, aunque la mayor virtud sigue siendo que el coche no sacrifica utilidad para resultar atractivo. Es agradable de mirar porque sus proporciones responden a aquello que ocurre dentro.

La gama permite elegir motores 1.0 TSI de 115 CV y 1.5 TSI de 150, además de alternativas diésel. El acceso de gasolina homologa alrededor de 5,9 l/100 km y encaja con quien realice kilometrajes moderados, mientras el 1.5 aporta más tranquilidad cuando se viaja cargado.

Una oferta que acerca los acabados más deseables

Skoda incluye cuatro años de mantenimiento y una ampliación de garantía bajo las condiciones de campaña. Conviene revisar la entrada, la cuota final y el precio total a plazos, pero la rebaja permite mirar más allá de una configuración desnuda.

También ayuda que el modelo no obligue a escoger llantas enormes o una suspensión incómoda para tener buena presencia. Los acabados intermedios mantienen una imagen cuidada y resultan más razonables para calles con baches, viajes largos y neumáticos de coste contenido.

El Karoq se hace más accesible sin recurrir a una versión visualmente empobrecida. Mantiene sus faros particulares, una carrocería bien asentada y un interior fácil de utilizar. En un catálogo con modelos eléctricos más modernos, conserva algo valioso: un diseño que sigue funcionando y una oferta que permite comprarlo con el equipamiento que realmente le queda bien.