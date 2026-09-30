La DGT introduce nuevas normas este 1 de octubre: todo lo que debes saber

Alberto Cercós García 30 SEP 2026 - 13:05h.

Este 1 de octubre se actualiza el Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios

Luces antiniebla delanteras: cuáles son y cuándo usarlas según la DGT

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El 1 de octubre llega con novedades para quienes se ponen al volante, al manillar o simplemente salen a la calle. La DGT estrena este miércoles buena parte de las modificaciones del nuevo Reglamento General de Circulación, con especial atención a los usuarios vulnerables. Coches, motos, bicicletas, patinetes y peatones tendrán que adaptarse a unas reglas que buscan mejorar la convivencia y, sobre todo, reducir los riesgos en carretera y ciudad. Un cambio de normas que conviene tener bien apuntado para evitar que un despiste acabe saliendo caro.

Los motoristas son uno de los colectivos que más cambios notarán. Desde este 1 de octubre será obligatorio utilizar guantes de protección en vías interurbanas y llevar calzado cerrado en cualquier tipo de vía, tanto para el conductor como para el acompañante. Las motocicletas también deberán llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad. Además, en determinadas situaciones de congestión podrán utilizar el arcén derecho, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y respetando la velocidad máxima fijada. El reglamento introduce también el carril de emergencia para facilitar el paso de ambulancias, bomberos o policía cuando el tráfico esté completamente detenido o avance a velocidad muy reducida.

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Cuidado con la letra pequeña de la DGT

Los patinetes eléctricos tampoco se escapan de la criba. La edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal queda fijada en 15 años y será obligatorio utilizar casco. El chaleco reflectante será necesario durante la noche o cuando exista poca visibilidad, mientras que quienes utilicen estos vehículos para trabajar deberán llevarlo siempre. Incumplir determinadas obligaciones puede suponer multas de hasta 200 euros. Los ciclistas también cuentan con nuevas medidas de protección y se refuerzan las condiciones que deben respetar los conductores al adelantarles.

Eso sí, hay letra pequeña y fechas que conviene no mezclar. Algunas de las medidas anunciadas no entrarán en vigor todavía: el alumbrado obligatorio de los VMP y el nuevo requisito de casco homologado para motoristas se retrasan hasta el 1 de octubre de 2027. También queda pendiente de una orden ministerial la concreción de las características técnicas de los guantes homologados. El nuevo reglamento contempla además restricciones específicas durante episodios de nieve y elimina algunas excepciones al uso obligatorio del cinturón de seguridad. En definitiva, el 1 de octubre cambia el tablero y toca conocer las nuevas reglas antes de salir a jugar.