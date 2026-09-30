Más atractivo y, para muchos, mejor que el Cupra Formentor

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 17:12h.

DS tiene un SUV que muchos ya consideran de lujo

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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El Cupra Formentor apuesta por una imagen deportiva, una postura baja y un interior que busca transmitir energía. El DS 7 propone algo distinto: asientos más cómodos, una suspensión pensada para aislar y una cabina donde los materiales tienen mayor protagonismo que la agresividad. Para quien utilice el coche a diario y valore viajar relajado, el francés puede encajar mejor.

También posee una presencia difícil de confundir. No necesita enormes entradas de aire ni cuatro salidas de escape para llamar la atención. Su parrilla, los faros estrechos y unos pilotos traseros muy trabajados construyen una elegancia que resulta especialmente atractiva en acabados como Performance Line. Tiene carácter sin convertir cada detalle en una declaración deportiva.

Un diseño elaborado sin parecer un SUV deportivo más

El frontal utiliza una parrilla grande, pero su entramado se integra con pequeños puntos cromados y líneas que avanzan hacia los faros. Las luces diurnas bajan por el paragolpes como trazos separados y hacen que el coche se reconozca de noche. Sobre el capó, una fina pieza decorativa prolonga el emblema central.

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De perfil mantiene un techo bastante recto y una superficie acristalada generosa. Esto permite conservar buena altura detrás, al contrario de algunos SUV que sacrifican habitabilidad para parecer cupés. Las molduras oscuras y las llantas grandes aportan presencia sin convertir toda la carrocería en un ejercicio de deportividad.

La zona posterior tiene todavía más personalidad. Los pilotos dibujan rombos bajo una superficie que parece grabada y cambian de aspecto según la luz. Las salidas de escape decorativas han desaparecido en las evoluciones recientes, dejando un paragolpes más limpio y acorde con su carácter.

El confort aparece en detalles que se usan cada día

Los asientos delanteros pueden incorporar calefacción, ventilación y masaje. Su acolchado reparte mejor el peso que una banqueta muy firme y permite acumular kilómetros con menos cansancio. La insonorización también reduce el ruido de rodadura y deja que el habitáculo mantenga un ambiente tranquilo a velocidad de autopista.

Determinadas versiones utilizan una cámara para leer el firme y preparar la suspensión antes de llegar a una irregularidad. No busca eliminar cualquier movimiento, pero suaviza baches y juntas con una naturalidad difícil de encontrar en un SUV de orientación deportiva. Ahí tiene argumentos claros para superar al Formentor como coche de viaje.

El salpicadero combina una pantalla central de 12 pulgadas con mandos de formas particulares. El cuero, el Alcantara y las costuras en forma de rombo aportan una sensación más artesanal. Algunos controles exigen aprendizaje, aunque el conjunto transmite personalidad y no parece compartido con un compacto convencional.

Espacio y mecánicas para utilizarlo como único coche

El maletero alcanza 555 litros y puede ampliar su capacidad hasta 1.752 al abatir los respaldos. Las plazas posteriores ofrecen espacio suficiente para adultos y el acceso resulta sencillo gracias a unas puertas de apertura amplia. Es un SUV preparado para viajes familiares, no únicamente una pieza de diseño.

La gama todavía contempla un diésel BlueHDi de 130 CV y alternativas híbridas enchufables de hasta 300 CV con tracción total. Estas últimas permiten realizar desplazamientos cotidianos en eléctrico y conservan la respuesta necesaria para viajar cargado.

El Formentor ofrece un tacto más directo y una imagen joven, pero el DS 7 puede ser mejor para quienes quieren confort, acabados cuidados y una conducción serena. Su atractivo no depende de parecer rápido. Entra por los ojos porque utiliza luz, texturas y proporciones para crear algo que se siente distinto antes incluso de arrancar.