El nuevo Citroën es el más atractivo (por precio) de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 20:24h.

El C3 en su versión eléctrica es una de las gangas del mercado actual

El Citroën menos bonito es una ganga

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Citroën ha fabricado utilitarios económicos durante décadas, pero el ë-C3 lleva esa tradición a un terreno donde los precios todavía frenan a muchos compradores. Su versión de acceso cuesta oficialmente 20.667 euros y la oferta indicada puede reducir la cantidad hasta 17.100 euros al incorporar el Plan Auto+ y el descuento máximo aplicable.

La cifra es especialmente llamativa porque no corresponde a un cuadriciclo ni a un coche de dos plazas. El ë-C3 mide algo más de cuatro metros, tiene cinco puertas, 328 litros de maletero y una potencia de 113 CV. Es un automóvil utilizable a diario que ha sido desarrollado alrededor de un objetivo muy claro: rebajar la entrada a la movilidad eléctrica.

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Dos baterías para evitar pagar capacidad innecesaria

La versión Urban Range utiliza una batería de 30 kWh y homologa 214 kilómetros. No está pensada para viajar cada semana, sino para desplazamientos urbanos, trayectos metropolitanos y usuarios que puedan cargar regularmente. A cambio, reduce peso y coste.

Por encima aparece la batería de 44 kWh, con hasta 322 kilómetros homologados. Esta configuración amplía claramente las posibilidades y permite completar escapadas cortas con una planificación razonable. Ambas mantienen el mismo motor de 113 CV, suficiente para moverse con agilidad entre semáforos y circular por autopista.

La carga rápida permite recuperar buena parte de la batería durante una parada, aunque el ritmo depende de la versión y las condiciones. En casa, una carga nocturna resulta suficiente para recuperar el consumo de varios días de utilización normal.

Un precio bajo sin eliminar el confort

Citroën conserva los asientos Advanced Comfort y una suspensión con topes hidráulicos progresivos. El coche absorbe baches y juntas con una suavidad poco frecuente entre los eléctricos pequeños, que a veces utilizan una puesta a punto firme para controlar el peso de la batería.

La carrocería elevada facilita entrar y salir. Los faros se dividen en varios trazos, el nuevo emblema ovalado ocupa el centro y las protecciones oscuras aportan una apariencia de pequeño SUV. No es un diseño especialmente sofisticado, pero resulta simpático y transmite más presencia que un utilitario básico.

El acabado You simplifica el equipamiento para contener la tarifa. Aun así, mantiene aire acondicionado, luces LED, control de crucero, sensores posteriores e información esencial frente al conductor. Las versiones superiores añaden pantalla de 10,25 pulgadas, conectividad y climatización automática.

La oferta necesita leerse completa

Los 17.100 euros incluyen incentivos y el descuento máximo publicado. La tarifa oficial sin descuentos comienza en 20.667 euros y las variantes de 44 kWh cuestan más. Conviene comprobar qué ayuda corresponde al comprador y separar cualquier condición financiera del desembolso real.

Incluso con esa lectura, el ë-C3 continúa situado entre los eléctricos de cinco plazas más asequibles. Sus 328 litros permiten asumir la compra o el equipaje normal y la segunda fila sirve para una utilización familiar moderada.

El atractivo del nuevo Citroën está precisamente en que el precio ya no parece reservado a una promoción imposible. Hay una versión urbana desde poco más de 20.000 euros de tarifa y otra capaz de superar los 300 kilómetros. Ningún Citroën eléctrico reciente había ofrecido una puerta de entrada tan clara, práctica y fácil de explicar.