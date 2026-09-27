Honda acerca a todos los bolsillos uno de sus SUV híbridos más atractivos, cómodo, eficiente y práctico

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 00:18h.

El HR-V es un SUV perfecto para el día a día

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

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El Honda HR-V ocupa un punto intermedio especialmente interesante. Con 4,36 metros, resulta suficientemente compacto para utilizarlo diariamente en ciudad, pero conserva espacio interior para funcionar como coche familiar. A ello añade una mecánica híbrida que no necesita enchufe y un consumo homologado de 5,4 l/100 km.

Su precio tampoco se dispara hacia las cifras de SUV híbridos mayores. Honda ofrece actualmente el HR-V Elegance desde 31.210 euros frente a un PVP indicado de 35.260 euros, sujeto a las condiciones de la oferta. No es un coche barato en términos absolutos, pero acerca la tecnología e a una zona bastante más razonable.

El híbrido funciona especialmente bien en ciudad

El sistema combina un motor de gasolina de 1,5 litros con la parte eléctrica. El motor eléctrico desarrolla 131 CV y 253 Nm, mientras que la gestión automática decide cómo utilizar cada fuente de energía según la situación.

En tráfico urbano puede moverse durante determinados momentos con el gasolina apagado. Al acelerar, la respuesta eléctrica aporta suavidad inmediata y al levantar el pie recupera parte de la energía. Todo ocurre sin que el conductor tenga que seleccionar continuamente modos de funcionamiento.

Honda homologa 5,4 l/100 km en ciclo combinado. En ciudad es donde la tecnología puede sacar mayor partido de las fases eléctricas y la regeneración. Además, obtiene la etiqueta ECO sin necesidad de disponer de garaje o punto de carga.

Un SUV que evita crecer más de la cuenta

Los 4,355 metros de longitud permiten aparcarlo con bastante facilidad. La altura de 1,58 metros mejora el acceso respecto a un turismo convencional sin convertirlo en uno de esos SUV enormes que ocupan prácticamente toda la plaza.

El diseño también contribuye a esa sensación. El frontal tiene una parrilla integrada, faros estrechos y pocas líneas innecesarias. De perfil, el techo cae ligeramente y los tiradores posteriores quedan ocultos junto a las ventanillas, dando una apariencia más limpia.

El resultado tiene un punto elegante que encaja bien con el carácter híbrido. No necesita grandes entradas de aire ni paragolpes agresivos para resultar atractivo.

Los Magic Seats siguen siendo un argumento excelente

Honda conserva una de sus soluciones más prácticas: los asientos posteriores Magic Seats. La banqueta puede levantarse para transportar objetos altos dentro del habitáculo, mientras que los respaldos se pliegan para crear una superficie de carga amplia.

Es una solución especialmente útil para bicicletas, plantas, cajas o cualquier objeto incómodo de introducir en un maletero convencional. Demuestra que la practicidad no siempre depende únicamente de anunciar una enorme cifra de litros.

Desde el acabado Elegance ya aparecen Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, asientos delanteros calefactados, cámara trasera, sensores delanteros y posteriores, acceso sin llave y el conjunto Honda SENSING.

El HR-V no intenta destacar mediante una potencia exagerada. Su atractivo está precisamente en combinar 131 CV eléctricos, consumo contenido, tamaño manejable y un interior que permite hacer cosas inesperadas para un SUV compacto. Por poco más de 31.000 euros con la oferta vigente, es una forma bastante razonable de acceder a uno de los híbridos más completos de Honda.