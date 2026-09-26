Dacia pone al alcance de más bolsillos uno de sus SUV más deseados

Coches y Motos 26 SEP 2026 - 21:03h.

El Duster sigue siendo una de las opciones más interesantes por precio

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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El Dacia Duster ha conseguido algo complicado: dejar de ser simplemente el SUV barato. La generación actual mantiene precios contenidos, pero ahora también se compra porque gusta. Tiene una imagen robusta, un interior mucho más moderno y varias mecánicas electrificadas que permiten conseguir la etiqueta ECO.

El salto resulta especialmente visible en el híbrido de 155 CV. Ofrece cambio automático, un consumo homologado desde 4,6 l/100 km y una utilización urbana especialmente suave. Todo ello continúa llegando por bastante menos dinero que muchos SUV compactos de marcas generalistas.

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Parece más caro de lo que realmente es

El frontal utiliza unos faros finos unidos mediante una franja horizontal donde se integra el emblema de Dacia. Las formas cuadradas, los pasos de rueda marcados y las protecciones inferiores consiguen que parezca preparado para recibir golpes sin que cada pequeño arañazo se convierta en un drama.

De perfil destaca un techo prácticamente recto y unos pilares gruesos. La carrocería tiene formas sencillas y evita esa tendencia a convertir cualquier SUV en un falso cupé. El resultado beneficia tanto la imagen robusta como el espacio interior.

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La parte posterior utiliza pilotos con un dibujo en forma de Y y un portón bastante vertical. Hay pocos adornos y eso le queda especialmente bien. El Duster tiene algo que muchos modelos más caros han perdido: se reconoce rápidamente sin necesidad de mirar el logotipo.

Mucho espacio dentro de una carrocería razonable

El Duster sigue siendo suficientemente compacto para manejarse diariamente, pero ofrece una segunda fila utilizable por adultos y numerosos espacios donde guardar objetos. Dacia anuncia 28,9 litros repartidos por el habitáculo.

La capacidad del maletero depende de la mecánica. El Hybrid 155 ofrece hasta 496 litros medidos en litros de capacidad máxima bajo el suelo, mientras que el mild hybrid puede llegar a 594 litros. Con los asientos abatidos se superan ampliamente los 1.500.

También aparecen los puntos YouClip, donde pueden fijarse accesorios como soportes, bolsas o pequeñas luces. Son soluciones baratas, pero pensadas alrededor de situaciones reales y no únicamente para engordar una lista de equipamiento.

El híbrido reduce consumo sin necesidad de enchufe

El nuevo Hybrid 155 desarrolla 155 CV y utiliza una transmisión automática multimodo. Puede iniciar la marcha utilizando electricidad y mantener apagado el motor térmico durante diferentes fases urbanas.

El consumo homologado se sitúa desde 4,6 l/100 km. Dacia ofrece actualmente el Duster Hybrid 155 Expression por 26.320 euros al contado, mientras que determinadas campañas financiadas reducen el PVP inicial pero elevan el coste total del crédito. Conviene comparar ambas cifras y no quedarse únicamente con la cuota mensual.

También existen versiones microhíbridas y alternativas capaces de utilizar GLP. Esa variedad permite mantener precios de acceso contenidos y escoger el sistema que realmente encaje con cada uso.

El Duster ya no necesita disculparse por ser barato. Tiene una imagen con personalidad, mucho espacio y un híbrido de consumo contenido. Sigue poniendo uno de los SUV más deseados de Dacia al alcance de presupuestos que en otras marcas apenas permiten acceder a un utilitario bien equipado.