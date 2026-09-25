Ducati redefine su imagen con un diseño que lleva su espíritu aventurero a una nueva etapa

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 10:04h.

La gran novedad es el cambio que ha tenido en el motor

Ducati tiene una trail que destaca en los viajes de larga distancia

Compartir







En Ducati constantemente buscan actualizarse y renovarse, para ofrecer algunos de los mejores diseños que se pueden encontrar en el mercado. Y así lo han vuelto a demostrar una vez más con la Desert X, una aventurera con más de una década de vida que cuenta con notables mejoras, que la elevan a una nueva dimensión. Esto es lo que la convierte en una de las mejores compras que se pueden realizar hoy por hoy, sin dudarlo ni por un instante.

Este año 2026 ha tenido una serie de actualizaciones que nos han encantado, y entre las que se puede destacar un chasis de aluminio mono casco, un depósito de gasolina más pequeño, frenos delanteros más pequeños, una nueva horquilla o un mayor peso del conjunto. Pero la gran novedad es el cambio que ha tenido en el motor, que ahora es de dos cilindros en V, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, con un sistema de distribución con alzada variable de las válvulas de admisión.

Es capaz de entregar 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 92 Nm a 7.000 rpm, asociado a una caja de cambios de seis velocidades, mientras que el consumo declarado es de 5,4 litros por cada 100 kilómetros. La horquilla es KYB, mientras que los frenos son Brembo, y la IMU de seis ejes recoge toda la información necesaria. En ella se encuentran el ABS, el control de tracción, el control anti-wheelie, el control de freno motor o el quickshift. Y para ponerle la guinda al pastel, tiene una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación.

La Ducati Desert X te costará 17.590 euros

En Ducati han pensado en todos, por lo que le han colocado un precio tan apetecible a la Desert X, que puede ser totalmente tuya en caso de que pongas encima un total de 17.590 euros.