Triumph reivindica su identidad con una moto que mezcla tradición y un diseño mucho más actual

Coches y Motos 24 SEP 2026 - 04:51h.

Es perfecta para aquellas personas que únicamente tengan el carné A2

Triumph tiene la moto perfecta para los amantes de las deportivas y de la adrenalina

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En Triumph son expertos en mezclar tradición y modernismo, con motos que rozan la excelencia, y que a todos nos resultan imposibles de ignorar. Y un nuevo ejemplo de esto que hablamos lo podemos encontrar con la Scrambler 400 X, que es perfecta para aquellas personas que únicamente tengan el carné A2, y que se ofrece en una amplia variedad de colores para que elijas el que más te gusta. Además, en 2025 por fin recibió la homologación Euro 5+.

Se aprecia perfectamente que es una Triumph por elementos como el depósito con protectores para las rodillas, el escape en la parte inferior con doble salida, el asiento de dos piezas y el faro redondo con protector. Y en su interior se oculta un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 398 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida y con culata con doble árbol de levas, cuatro válvulas y distribución mediante balancines de masa reducida.

Rinde a una potencia de 40 CV y a un par máximo de 37,5 Nm, y está dotado de acelerador electrónico y de embrague anti-rebote, a lo que también es necesario añadir el control de tracción y el ABS, siendo ambos desconectables. El equipamiento de esta moto se completa con una instrumentación que combina un reloj analógico con una pantalla digital, mientras que la iluminación es full LED. E incorpora de serie detalles como el cubre manos, el cubre cárter o el protector del manillar.

La Triumph Scrambler 400 X tiene un descuento importante

Algo que también hace que esta Triumph Scrambler 400 X sea tan interesante es el hecho de que puedas conseguirla por un precio más reducido de lo normal, al tener un descuento de 400 euros. Esto deja su precio de venta en 5.945 euros, toda una oportunidad.