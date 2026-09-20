Coches y Motos 20 SEP 2026 - 08:29h.

El C-HR+ es una opción muy atractiva para los que buscan un SUV EV diferente

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR+ cambia bastante la posición de la marca japonesa entre los eléctricos. No es simplemente un C-HR al que se haya sustituido el motor híbrido por una batería. Utiliza una arquitectura eléctrica, ofrece hasta 607 kilómetros WLTP y puede alcanzar 343 CV en su versión más potente.

Lo interesante es que Toyota ha colocado la versión Advance de 224 CV en una franja desde 36.375 euros al contado. Es mucho dinero en términos absolutos, pero queda claramente por debajo de numerosos SUV eléctricos premium con batería, autonomía y equipamiento comparables.

607 kilómetros cambian la conversación

La versión Advance utiliza una batería de 77 kWh y un motor delantero de 224 CV. Homologa hasta 607 kilómetros, una cifra que permite afrontar viajes sin que la autonomía sea la preocupación permanente que acompañaba a muchos eléctricos de primera generación.

La recarga rápida permite pasar aproximadamente del 10 al 80 % en 28 minutos bajo condiciones adecuadas. También admite corriente alterna de 11 kW y, dependiendo de la configuración, hasta 22 kW.

Por encima aparece el Spirit de 343 CV con tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y mantiene hasta 501 kilómetros de autonomía homologada.

Más espacio del que su silueta sugiere

Aunque utiliza el nombre C-HR, el “+” es importante. La carrocería es mayor y la distancia entre ejes permite disponer de unas plazas posteriores más utilizables que las del C-HR híbrido tradicional.

El diseño mantiene una caída de techo pronunciada y un frontal muy limpio. Los faros son estrechos y las ruedas grandes ayudan a esconder visualmente el tamaño de la batería. Detrás, los pilotos recorren buena parte de la anchura y aportan una imagen muy diferente de la de los Toyota eléctricos anteriores.

La cabina incorpora instrumentación digital, pantalla multimedia y una dotación abundante de asistentes Toyota Safety Sense. La presentación es más sencilla que la de determinados premium, pero todo queda colocado de manera bastante intuitiva.

El precio obliga a mirar dos veces

Toyota anuncia actualmente un PVP al contado de 36.375 euros para el C-HR+ Advance de 77 kWh en determinadas condiciones comerciales. La financiación puede mostrar cantidades inferiores, pero incorpora intereses y debe analizarse por separado.

Un BMW o Audi eléctrico equivalente puede ofrecer materiales más sofisticados, mayor personalización y una imagen premium evidente. El Toyota contraataca con 224 CV, más de 600 kilómetros potenciales y un equipamiento suficiente sin acercarse a sus tarifas.

También cuenta con la experiencia de una red enorme y las condiciones de garantía específicas que Toyota ofrece para sus vehículos electrificados.

Ahí está el verdadero golpe. El C-HR+ no pretende convencer de que un Toyota sea un BMW barato. Ofrece autonomía y prestaciones de un nivel que hasta hace poco exigía acudir a coches considerablemente más caros. En relación entre lo que cuesta y lo que entrega, los premium tienen un rival incómodo.