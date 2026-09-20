Subaru tiene una buena alternativa a Audi y Mercedes en el SUV híbrido con tracción total y versatilidad

Coches y Motos 20 SEP 2026 - 11:48h.

El Forester no tiene el nombre de modelos premium alemanes, pero es una opción mucho más lógica

El nuevo Subaru no parece un Subaru

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Subaru nunca ha necesitado parecerse demasiado a las marcas premium alemanas para encontrar su público. El Forester es probablemente el mejor ejemplo. Mientras muchos SUV actuales intentan parecer deportivos, sacrifican visibilidad o reservan la tracción total para las versiones más caras, el japonés sigue apostando por una fórmula bastante diferente: carrocería práctica, mecánica híbrida, tracción integral permanente y una capacidad fuera del asfalto poco habitual en su categoría.

La generación actual ha añadido además algo que le faltaba al anterior Forester: una imagen mucho más cuidada. Sigue siendo un coche eminentemente práctico, pero ahora tiene suficiente presencia y tecnología para convertirse en una alternativa interesante a SUV de Audi o Mercedes cuando el objetivo no es lucir el emblema, sino disponer de un coche cómodo y preparado para casi cualquier situación.

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La tracción total aquí no es un simple extra

Una de las grandes diferencias del Forester está debajo de la carrocería. Subaru mantiene su conocida tracción integral Symmetrical AWD de serie, una solución que reparte la fuerza entre las cuatro ruedas y que forma parte del planteamiento del coche desde su desarrollo.

A ello se añade el sistema X-Mode, pensado para adaptar el funcionamiento de la tracción y otros elementos electrónicos cuando aparecen superficies complicadas. Nieve, barro, caminos o una pista mojada son situaciones en las que el Forester puede aprovechar unas capacidades que muchos SUV utilizan únicamente como reclamo estético.

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También cuenta con una altura libre al suelo de 220 milímetros. Es una cifra considerable para un coche que sigue comportándose como un turismo durante la utilización cotidiana y que permite circular por caminos sin estar constantemente preocupado por golpear los bajos.

Un híbrido pensado para funcionar sin enchufes

El Forester utiliza la tecnología e-BOXER de Subaru. Combina un motor bóxer de gasolina de 2,0 litros con un pequeño motor eléctrico integrado en la transmisión Lineartronic. El sistema puede utilizar la parte eléctrica para ayudar al propulsor térmico y, en determinadas circunstancias, mover el coche sin consumir gasolina durante breves periodos.

No necesita conectarse a la corriente. La batería recupera energía durante las deceleraciones y frenadas, de modo que su funcionamiento se integra completamente en la conducción diaria. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para circular por las zonas urbanas con restricciones.

No busca conseguir autonomías eléctricas de decenas de kilómetros. Su planteamiento consiste en reducir el consumo y mejorar la suavidad sin alterar la manera habitual de utilizar el vehículo, manteniendo al mismo tiempo la tracción total que caracteriza a Subaru.

Mucho espacio y una visibilidad excelente

La versatilidad aparece también dentro. El Forester mantiene unas formas bastante cuadradas, con un techo alto y grandes superficies acristaladas. Eso permite disponer de buenas plazas posteriores y, sobre todo, una visibilidad exterior que empieza a resultar poco habitual entre los SUV modernos.

El maletero supera los 500 litros y el gran portón facilita cargar objetos voluminosos. Los respaldos posteriores pueden abatirse para crear una zona de carga mucho mayor, convirtiéndolo en un coche especialmente adecuado para familias, viajes o actividades al aire libre.

Audi y Mercedes ofrecen interiores más sofisticados, mayores posibilidades de personalización y una imagen premium evidente. El Subaru juega otra partida. Su tracción integral, la altura libre al suelo, el sistema híbrido y un habitáculo pensado para aprovechar cada centímetro lo convierten en una alternativa especialmente interesante para quien realmente vaya a utilizar las posibilidades de un SUV.

El Forester quizá no sea el primero que viene a la cabeza al mirar modelos de este tamaño. Precisamente por eso merece atención: es híbrido, tiene etiqueta ECO, tracción total de serie y una versatilidad que muchos rivales bastante más caros no pueden igualar con tanta facilidad.