Bonito, económico y con mucho que ofrecer frente al Toyota Yaris Cross

Coches y Motos 20 SEP 2026 - 22:01h.

El Renault Captur no tiene nada que envidiar al Toyota

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







El Renault Captur ha cambiado bastante desde aquellos primeros modelos que destacaban principalmente por los colores de la carrocería. La versión actual tiene una imagen más madura, un interior tecnológico y una gama que permite escoger entre gasolina, GLP y un híbrido completo de 160 CV.

Frente al Toyota Yaris Cross, el Renault juega especialmente bien las cartas del espacio, la variedad mecánica y el precio. La gama parte actualmente de poco más de 22.000 euros y permite llegar al híbrido sin necesidad de cambiar de carrocería ni renunciar a un maletero adaptable.

Una segunda fila que se mueve

Una de las mejores soluciones del Captur sigue siendo su banqueta posterior deslizante. Puede desplazarse para priorizar el espacio para las piernas o aumentar el maletero, algo especialmente útil cuando el coche tiene que asumir tareas muy diferentes durante la semana.

Con los asientos adelantados, la zona de carga crece considerablemente. Al retrasarlos, dos adultos pueden viajar detrás con una comodidad sorprendente para un SUV de poco más de 4,2 metros.

Esa flexibilidad resulta especialmente interesante para familias pequeñas. No hace falta conducir diariamente un SUV grande para disponer de espacio cuando llega un viaje.

El nuevo frontal le ha dado mucha más presencia

La actualización modificó profundamente la cara del Captur. Los faros son más finos, el logotipo de Renault ocupa el centro y las luces diurnas adoptan una forma que lo acerca visualmente a modelos más recientes de la marca.

El resultado parece más ancho y bajo. Los acabados esprit Alpine añaden detalles deportivos, pero incluso las versiones sencillas han dejado atrás la apariencia algo blanda de los primeros Captur.

Dentro destaca una pantalla vertical de 10,4 pulgadas en determinados acabados. El sistema OpenR Link puede integrar servicios de Google, incluyendo Maps y el asistente de voz, una solución especialmente práctica para navegación.

Un híbrido de 160 CV sin enchufe

El Captur full hybrid E-Tech desarrolla actualmente 160 CV. Puede iniciar la marcha utilizando electricidad y apagar el motor de gasolina durante numerosas fases urbanas. No requiere enchufe y obtiene la etiqueta ECO.

Renault anuncia el acabado evolution híbrido desde 27.110 euros. El techno sube hasta 29.826 euros con una dotación mayor. Son precios oficiales actuales y permiten situar correctamente el modelo frente a sus rivales sin mezclar campañas diferentes.

El Toyota Yaris Cross tiene una mecánica híbrida muy eficiente y una reputación excelente. El Captur responde con más variedad de motores, una banqueta posterior especialmente práctica y un sistema multimedia muy completo.

Además, quien quiera reducir todavía más el precio puede escoger gasolina o GLP. Esa flexibilidad convierte al Renault en un SUV fácil de adaptar a presupuestos y usos muy diferentes.

Es bonito, manejable y tiene soluciones que se aprecian mucho más después de convivir con él que durante una visita al concesionario. Frente al Yaris Cross, su espacio adaptable y una gama especialmente amplia son argumentos muy serios.