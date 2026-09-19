Diseño rompedor, motor de competición y carácter deportivo, la naked que desafía a la Aprilia RSV4

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 15:13h.

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Hay pocas motos en el mercado que sean capaces de poder plantarle cara a la Aprilia RSV4, pero no cabe ni la más mínima duda de que la Norton Manx R es una de ellas. Es una propuesta imposible de ignorar, con componentes de primera calidad y un diseño totalmente rompedor. Su carácter es 100% deportivo, y lo mejor de todo es su motor, que es de competición totalmente, como demuestran las increíbles cifras de potencia que es capaz de ofrecer.

El propulsor es de cuatro cilindros en V, con una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 209 CV a 11.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 130 Nm a 9.000 rpm. Tiene incorporados de serie el embrague anti-rebote y el quickshifter bidireccional, y una válvula variable ubicada en el escape que abre o cierra para modificar el sonido que emite. Aparte, el eje equilibrado reduce las vibraciones y el ruido del motor.

Con la parte ciclo, se ha buscado la ligereza y la efectividad, lo que explica el bastidor de aluminio perimetral, el basculante mono brazo de aluminio, las suspensiones Marzocchi o los frenos Brembo. Y si pasamos a la tecnología, todo se gestiona a través de una IMU, como los cinco modos de conducción, el control de velocidad de crucero, el ABS en curva, el control de freno motor o el control anti-wheelie. Y no podíamos olvidarnos de la pantalla TFT de ocho pulgadas táctil con conectividad.

La Norton Manx R implica un desembolso de 26.750 euros

No es la moto más barata del mercado, pero igualmente creemos que la Norton Manx R está muy bien de precio para todo lo que ofrece, y para sus excelentes prestaciones. Por lo que es muy apetecible desembolsar los 26.750 euros que cuesta.