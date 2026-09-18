El Skoda más bonito de la historia de la marca es de 2025

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 13:21h.

La marca checa apostó por un diseño agresivo y atrevido

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Skoda inició en 2025 una nueva etapa de diseño con el Elroq. Este SUV eléctrico compacto fue el primer modelo de producción que aplicó plenamente la filosofía denominada Modern Solid, un estilo más sencillo, robusto y tecnológico que el de los anteriores coches de la marca. El cambio le sienta especialmente bien.

El Elroq conserva la practicidad esperada en un Skoda, pero ya no necesita que el espacio o el precio sean los únicos motivos para fijarse en él. El frontal limpio, las proporciones equilibradas y una trasera sencilla lo convierten en uno de los diseños más logrados que ha producido la compañía checa.

El nombre de la marca sustituye a la parrilla

En un eléctrico no hace falta una gran entrada de aire frontal. Skoda aprovecha esa libertad mediante una superficie oscura denominada Tech-Deck Face, encargada de ocultar sensores y cámaras. Sobre ella aparece el nombre de la marca escrito con letras separadas, sustituyendo al logotipo tradicional.

Los faros quedan divididos en dos niveles, pero se integran de manera discreta. Las luces superiores son muy finas y los grupos principales se esconden más abajo, evitando que el frontal parezca demasiado recargado. El capó utiliza unas formas marcadas que aportan robustez sin convertir el coche en una colección de líneas.

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El lateral resulta igualmente limpio. Los pasos de rueda oscuros y el techo prácticamente recto transmiten una imagen de SUV, mientras que los voladizos cortos y las ruedas cercanas a las esquinas mejoran las proporciones. No intenta parecer un cupé ni sacrifica espacio para conseguir una fotografía más espectacular.

Bonito por fuera y muy Škoda por dentro

El Elroq mide unos 4,49 metros y ofrece un maletero de 470 litros. Es una capacidad muy aprovechable para un eléctrico compacto y puede ampliarse considerablemente al plegar los respaldos posteriores.

La cabina utiliza una pantalla central de 13 pulgadas y una instrumentación más pequeña situada delante del conductor. Los materiales reciclados disponibles en algunas tapicerías aportan color y textura, evitando que el interior parezca otro habitáculo completamente negro.

También aparecen soluciones sencillas que facilitan el uso diario. Hay compartimentos para los cables, huecos grandes y diferentes accesorios de la filosofía Simply Clever. El diseño funciona porque las formas atractivas no perjudican aquello que tradicionalmente distingue a Skoda: espacio, visibilidad y facilidad de uso.

Hasta unos 580 kilómetros de autonomía

La gama incluye diferentes baterías y niveles de potencia. Las configuraciones de mayor alcance superan los 580 kilómetros WLTP, mientras que las versiones más sencillas reducen batería, prestaciones y precio para adaptarse a recorridos principalmente urbanos.

El maletero y la segunda fila permiten utilizarlo como único coche familiar. Además, la recarga rápida de las versiones más capaces reduce los tiempos de espera en carretera y la navegación puede incorporar las paradas necesarias dentro de la ruta.

En septiembre de 2026, el precio al contado de las configuraciones más asequibles se mueve alrededor de los 34.000 euros después de determinadas campañas y del descuento asociado al certificado energético. El coste cambia con la batería y el acabado.

Skoda ha fabricado cupés, berlinas y clásicos con mucho encanto, pero el Elroq tiene algo especial: inaugura una nueva identidad sin dejar de parecer práctico. Es atractivo porque sus faros, proporciones y superficies limpias funcionan como un conjunto, no porque dependa de un único detalle llamativo.