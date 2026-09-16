Rieju vuelve a enamorar con una moto que recupera el espíritu aventurero de la marca española

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 13:17h.

Se trata de una moto que recupera el espíritu aventurero

Rieju, la mítica marca española icono de los 90, la alternativa a las motos chinas: 7.749 euros

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Desde Rieju han conseguido enamorar a todos sus clientes con una moto que recuperar el espíritu aventurero y la esencia original de la marca. Y es que la MR Racing 300 es una inversión segura y un acierto garantizado, gracias a todo lo que ofrece, con un precio que es muy razonable y que está al alcance de todas las economías. Es ideal para disfrutar del enduro y de las rutas lejos del asfalto, con un motor de dos tiempos que es cada vez más inusual.

Entre las principales características que hacen tan peculiar esta moto se encuentran las suspensiones KYB regulables, los discos de freno NG, las pinzas de freno Nissin, la bomba de embrague Magura o las llantas Excel. Y su motorización también es un sello distintivo, con un propulsor de 300 centímetros cúbicos de cilindrada, diseñado para ofrecer un rendimiento magnífico desde bajas revoluciones, con arranque a pedal y eléctrico.

Su estética de estilo Racing también es algo muy digno de mención, con plásticos resistentes y ligeros, asiento con adherencia extra, decoración agresiva, logotipos de los patrocinadores y fabricantes de componentes y porta números preparado para la competición. Su peso es de 105 kilos, haciéndola realmente ligera para que no te canses manejándola, y siendo muy sencilla y divertida de pilotar. Y su precio es algo que también invita a querer adquirirla.

La Rieju MR Racing 300 cuesta 8.487 euros

Podíamos pensar que sería más cara, pero lo cierto es que la Rieju MR 300 Racing tiene un precio que es bastante razonable, al costar un total de 8.487 euros, lo que a todos nos parece una auténtica ganga. Es una cantidad a la que le sacarás un enorme provecho, y que es imposible que te puedas llegar a arrepentir de haber pagado nunca.