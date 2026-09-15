Citroën tiene el que, para algunos, es el vehículo barato y versátil perfecto para hacer viajes en familia

Coches y Motos 15 SEP 2026 - 15:32h.

El Berlingo es una opción más capaz que muchos otros SUV más caros

El Citroën menos bonito es una ganga

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El Citroën Berlingo demuestra que una familia no necesita comprar un SUV para disponer de mucho espacio. La versión Talla XL mide 4,75 metros, mantiene una carrocería prácticamente cuadrada y ofrece un maletero de 1.050 litros con los asientos en uso. Ningún recurso estético de tipo cupé roba altura ni complica la carga.

La oferta enlazada corresponde al acabado Plus con motor diésel de 100 CV y cambio manual. Su precio sin promoción es de 31.504 euros, pero el descuento anunciado alcanza 6.888 euros y deja la cantidad en 24.616 euros. La campaña está sujeta a financiación y disponibilidad.

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Un maletero difícil de encontrar en un SUV

Los 1.050 litros permiten transportar cochecitos infantiles, maletas y material de ocio sin tener que escoger qué se queda en casa. La abertura del portón es enorme, el borde de carga está bajo y las paredes prácticamente verticales ayudan a aprovechar cada rincón.

El asiento del acompañante puede abatirse, facilitando el transporte de objetos largos. Detrás de las plazas delanteras hay bandejas de tipo avión y numerosos huecos donde guardar juguetes, botellas, cables o todo lo que suele acumularse durante un viaje familiar.

Las puertas laterales correderas son otra ventaja clara. En una plaza estrecha permiten que los niños entren sin golpear el coche contiguo y facilitan trabajar con una silla infantil. Es una solución mucho más útil que una puerta convencional cuando el espacio alrededor escasea.

Equipamiento sencillo, pero bien escogido

El acabado Plus incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia de 10 pulgadas. Dispone de Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y conexión USB, de manera que navegación y entretenimiento quedan cubiertos sin pagar por un sistema superior.

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También incluye faros EcoLED, sensor de lluvia, encendido automático de luces, climatizador manual, freno de estacionamiento eléctrico y sensores traseros de aparcamiento.

Entre las ayudas aparecen control de crucero con limitador, frenada automática de emergencia, aviso activo de salida de carril, reconocimiento de límites de velocidad y alerta de cansancio. No es una dotación de lujo, pero reúne los elementos que de verdad facilitan una ruta larga.

Un diésel modesto y adecuado para viajar

El motor 1.5 BlueHDi desarrolla 100 CV y 250 Nm de par. Está asociado a una caja manual de seis velocidades y mueve las ruedas delanteras. No proporciona unas prestaciones brillantes cuando el vehículo va completamente cargado, aunque su entrega de par permite mantener un ritmo estable sin buscar continuamente la zona alta del cuentavueltas.

Homologa 5,4 l/100 km y unas emisiones de 142 g/km. Puede alcanzar 172 km/h, una cifra secundaria en un coche cuyo trabajo consiste en transportar personas y equipaje con comodidad.

La versión diésel recibe la etiqueta C, algo que conviene considerar si va a utilizarse habitualmente en zonas urbanas con restricciones. Para viajar por carretera, en cambio, continúa teniendo sentido por consumo y autonomía.

El Berlingo Talla XL no intenta disimular sus orígenes comerciales. Los aprovecha para ofrecer un espacio que los SUV de precio parecido ni siquiera rozan. Con 1.050 litros, puertas correderas, buen equipamiento y una promoción que lo deja por debajo de 25.000 euros, resulta una de las opciones familiares más prácticas que pueden comprarse actualmente.