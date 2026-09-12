El Ebro más espectacular de los últimos años es este SUV de gran tamaño

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 02:03h.

Este nuevo modelo de Ebro representa lo mejor de la marca

Ebro tiene un problema que va a más

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El regreso de Ebro al mercado español poco tiene que ver con los vehículos industriales que hicieron conocida a la histórica marca. La nueva etapa gira alrededor de los SUV y el s800 fue el modelo que mejor representó desde el principio esa transformación: siete plazas, cerca de 4,72 metros de longitud, mucho equipamiento y una versión híbrida enchufable de 279 CV.

Posteriormente ha llegado el todavía mayor s900 PHEV, pero el s800 continúa siendo uno de los coches que mejor explican hasta dónde ha querido llegar la nueva Ebro. Es grande, llamativo y ofrece unas cifras de espacio difíciles de encontrar en modelos de dimensiones inferiores.

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Un SUV pensado para familias grandes

El primer argumento del s800 está precisamente en su carrocería. Sus aproximadamente 4,72 metros permiten instalar tres filas de asientos y ofrecer siete plazas.

Con todas ellas utilizadas, el espacio disponible para equipaje queda reducido a 117 litros medidos hasta el techo. Es una cifra pequeña, pero cambia radicalmente al plegar la tercera fila: entonces la capacidad puede aumentar hasta 889 litros.

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Si también se abate la segunda fila, el volumen máximo alcanza 1.930 litros. El s800 puede pasar así de transportar siete personas a funcionar prácticamente como un enorme vehículo de carga para viajes, mudanzas o actividades familiares.

La tercera fila está especialmente orientada a niños o a un uso ocasional por parte de adultos. Sin embargo, disponer de esos dos asientos adicionales amplía considerablemente la versatilidad frente a un SUV convencional de cinco plazas.

Mucho equipamiento y una versión PHEV potente

El segundo argumento está dentro. El s800 combina instrumentación digital y una gran pantalla multimedia con una dotación que, dependiendo del acabado, puede incluir cámaras de visión periférica, techo panorámico, equipo de sonido Sony y asientos delanteros calefactados y ventilados.

No pretende competir mediante minimalismo. La estrategia consiste precisamente en ofrecer mucho coche y mucho equipamiento dentro de un precio inferior al habitual en SUV de siete plazas de marcas premium.

La tercera baza aparece en la gama mecánica. Existe una versión con motor 1.6 turbo de gasolina, 147 CV, cambio automático de doble embrague y tracción delantera.

Por encima se sitúa el s800 PHEV. Combina un motor de gasolina de 1,5 litros con un sistema eléctrico para alcanzar 205 kW, equivalentes a 279 CV.

Además de ofrecer unas prestaciones claramente superiores, la configuración híbrida enchufable permite realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad si se recarga la batería habitualmente. También recibe la etiqueta Cero de la DGT, una ventaja importante para acceder a zonas urbanas con restricciones.

Ebro anuncia en septiembre de 2026 el s800 PHEV desde 30.990 euros. Es un precio promocional que puede estar condicionado por financiación o ayudas, por lo que debe revisarse el coste total antes de compararlo con otros modelos.

La aparición del s900 ha elevado todavía más el techo de la gama Ebro, pero no resta interés al s800. Este sigue reuniendo tres características muy claras: siete plazas, enorme capacidad de carga y una mecánica enchufable de 279 CV.

Para una marca que acaba de regresar al mercado, no es precisamente una declaración de intenciones discreta.