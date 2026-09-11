El nuevo Audi pequeño es, para muchos, el eléctrico más bonito de la marca

Coches y Motos 11 SEP 2026 - 07:14h.

El A2 regresa con un diseño top para convertirse en uno de los EV de referencia

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

Compartir







Audi ha recuperado la denominación A2 para su modelo eléctrico de acceso, más de dos décadas después de despedir al peculiar monovolumen de aluminio. El A2 e-tron, que se ha presentado recientemente, llega con una misión clara: ofrecer un Audi compacto, eficiente y pensado para Europa. Su diseño, limpio y proporcionado, puede convertirlo para muchos en el eléctrico más atractivo de la firma.

La afirmación estética es inevitablemente subjetiva, pero el A2 e-tron evita parte de la pesadez visual de los SUV eléctricos. Tiene una carrocería de cinco puertas, una silueta alta pero aerodinámica y voladizos cortos. Los faros finos, la parrilla cerrada y una trasera muy definida mantienen la identidad de Audi sin recurrir a una acumulación de pliegues o elementos decorativos.

PUEDE INTERESARTE Audi tiene un problema muy importante

También recupera el espíritu del A2 original en un aspecto esencial: la eficiencia. Audi anuncia un consumo de solo 12,8 kWh/100 km en la versión más favorable, el valor más bajo entre sus modelos de producción. Esa cifra no depende únicamente de la batería o el motor, sino de una carrocería trabajada para reducir la resistencia al aire y de una gestión energética centrada en aprovechar cada kilovatio.

Hasta 646 kilómetros de autonomía

La autonomía máxima homologada alcanza 646 kilómetros, suficiente para alejar al A2 e-tron de la idea de que un coche compacto solo sirve para ciudad. La gama contempla distintas combinaciones de batería y potencia, con versiones más asequibles orientadas al uso diario y otras capaces de afrontar viajes largos con menos paradas. Como siempre, el alcance real variará con la temperatura, la velocidad y el uso de la climatización.

PUEDE INTERESARTE Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

El modelo se fabrica en Ingolstadt y las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026. En España, la gama parte de 37.760 euros y llega hasta 56.640 euros antes de considerar posibles promociones o ayudas. El precio de acceso lo sitúa cerca de compactos eléctricos generalistas bien equipados, aunque las versiones superiores entran en un terreno claramente premium.

Audi no ha limitado el proyecto a reducir de tamaño un Q4 e-tron. El interior adopta un planteamiento propio, con servicios digitales de nueva generación y un uso flexible del espacio. La arquitectura eléctrica permite liberar superficie para los pasajeros y mantener una zona de carga práctica. La calidad de materiales, la insonorización y el funcionamiento del software serán claves para justificar la diferencia frente a rivales más baratos.

Un Audi de acceso con sentido propio

La llegada del A2 e-tron cubre el vacío dejado por el final del A1 y ofrece una puerta de entrada eléctrica a la marca. Sus rivales naturales incluyen al Cupra Born, el Peugeot E-308, el Volkswagen ID.3 y propuestas chinas cada vez más competitivas. Frente a ellos, Audi juega las cartas del diseño, la eficiencia, la red comercial y una autonomía que en la versión adecuada alcanza cifras de modelos mayores.

Su enfoque también responde a un cambio en la idea de lujo. El propio fabricante defiende que un coche premium no tiene por qué utilizar más potencia, más batería y más recursos, sino emplearlos de forma inteligente. El consumo de 12,8 kWh/100 km resume esa filosofía mejor que una aceleración espectacular y reduce tanto el coste de uso como el tiempo necesario para recuperar energía.

El A2 original tardó años en recibir reconocimiento por una concepción adelantada a su época. Su sucesor eléctrico llega a un mercado que ya valora la aerodinámica, el espacio y la eficiencia. Si a esas cualidades suma el tacto sólido esperado de Audi, el A2 e-tron puede convertirse en algo más que el modelo pequeño de la gama: una de las propuestas más coherentes y visualmente equilibradas de su catálogo eléctrico.