El nuevo Audi pequeño es, para muchos, el eléctrico más bonito de la marca
El A2 regresa con un diseño top para convertirse en uno de los EV de referencia
El Audi que no parece un Audi llega a Europa
Audi ha recuperado la denominación A2 para su modelo eléctrico de acceso, más de dos décadas después de despedir al peculiar monovolumen de aluminio. El A2 e-tron, que se ha presentado recientemente, llega con una misión clara: ofrecer un Audi compacto, eficiente y pensado para Europa. Su diseño, limpio y proporcionado, puede convertirlo para muchos en el eléctrico más atractivo de la firma.
La afirmación estética es inevitablemente subjetiva, pero el A2 e-tron evita parte de la pesadez visual de los SUV eléctricos. Tiene una carrocería de cinco puertas, una silueta alta pero aerodinámica y voladizos cortos. Los faros finos, la parrilla cerrada y una trasera muy definida mantienen la identidad de Audi sin recurrir a una acumulación de pliegues o elementos decorativos.
También recupera el espíritu del A2 original en un aspecto esencial: la eficiencia. Audi anuncia un consumo de solo 12,8 kWh/100 km en la versión más favorable, el valor más bajo entre sus modelos de producción. Esa cifra no depende únicamente de la batería o el motor, sino de una carrocería trabajada para reducir la resistencia al aire y de una gestión energética centrada en aprovechar cada kilovatio.
Hasta 646 kilómetros de autonomía
La autonomía máxima homologada alcanza 646 kilómetros, suficiente para alejar al A2 e-tron de la idea de que un coche compacto solo sirve para ciudad. La gama contempla distintas combinaciones de batería y potencia, con versiones más asequibles orientadas al uso diario y otras capaces de afrontar viajes largos con menos paradas. Como siempre, el alcance real variará con la temperatura, la velocidad y el uso de la climatización.
El modelo se fabrica en Ingolstadt y las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026. En España, la gama parte de 37.760 euros y llega hasta 56.640 euros antes de considerar posibles promociones o ayudas. El precio de acceso lo sitúa cerca de compactos eléctricos generalistas bien equipados, aunque las versiones superiores entran en un terreno claramente premium.
Audi no ha limitado el proyecto a reducir de tamaño un Q4 e-tron. El interior adopta un planteamiento propio, con servicios digitales de nueva generación y un uso flexible del espacio. La arquitectura eléctrica permite liberar superficie para los pasajeros y mantener una zona de carga práctica. La calidad de materiales, la insonorización y el funcionamiento del software serán claves para justificar la diferencia frente a rivales más baratos.
Un Audi de acceso con sentido propio
La llegada del A2 e-tron cubre el vacío dejado por el final del A1 y ofrece una puerta de entrada eléctrica a la marca. Sus rivales naturales incluyen al Cupra Born, el Peugeot E-308, el Volkswagen ID.3 y propuestas chinas cada vez más competitivas. Frente a ellos, Audi juega las cartas del diseño, la eficiencia, la red comercial y una autonomía que en la versión adecuada alcanza cifras de modelos mayores.
Su enfoque también responde a un cambio en la idea de lujo. El propio fabricante defiende que un coche premium no tiene por qué utilizar más potencia, más batería y más recursos, sino emplearlos de forma inteligente. El consumo de 12,8 kWh/100 km resume esa filosofía mejor que una aceleración espectacular y reduce tanto el coste de uso como el tiempo necesario para recuperar energía.
El A2 original tardó años en recibir reconocimiento por una concepción adelantada a su época. Su sucesor eléctrico llega a un mercado que ya valora la aerodinámica, el espacio y la eficiencia. Si a esas cualidades suma el tacto sólido esperado de Audi, el A2 e-tron puede convertirse en algo más que el modelo pequeño de la gama: una de las propuestas más coherentes y visualmente equilibradas de su catálogo eléctrico.