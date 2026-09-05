Alfa Romeo presenta un SUV tan atractivo y deportivo que ni BMW ni Audi pueden mejorar su personalidad

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 13:47h.

El Tonale destaca, como es habitual en la marca italiana, por diseño

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Alfa Romeo ha renovado el Tonale para reforzar precisamente aquello que siempre lo ha diferenciado del BMW X1 y del Audi Q3: su personalidad. El SUV italiano actualiza su diseño, mejora la presentación interior y mantiene una versión híbrida enchufable de 270 CV que combina prestaciones, tracción total y etiqueta CERO.

Los modelos alemanes pueden superarlo en determinados aspectos prácticos o tecnológicos, pero ninguno transmite la misma sensación de estar conduciendo algo concebido desde el diseño y no únicamente desde la funcionalidad.

Un frontal inspirado en el 33 Stradale

La actualización introduce un nuevo Scudetto tridimensional inspirado en el Alfa Romeo 33 Stradale. La parrilla es ahora más ancha y el paragolpes presenta unas entradas de aire rediseñadas, consiguiendo que el frontal parezca más bajo y deportivo.

Se mantienen los característicos faros divididos en tres módulos, una firma luminosa que permite reconocerlo inmediatamente. El perfil combina una línea de techo ligeramente descendente con pasos de rueda marcados y llantas que recuperan el tradicional diseño de círculos de Alfa Romeo.

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Con 4,52 metros de longitud, el Tonale tiene unas dimensiones similares a las del Audi Q3 y el BMW X1. Sin embargo, sus proporciones y detalles consiguen que parezca menos voluminoso y más dinámico.

La versión Sport Speciale lleva todavía más lejos esa imagen con llantas de 20 pulgadas, elementos exteriores específicos y diferentes detalles oscurecidos.

Un habitáculo más cuidado y tecnológico

El interior conserva la instrumentación digital de 12,3 pulgadas con diseño Cannocchiale y la pantalla multimedia de 10,25 pulgadas. El sistema ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, servicios conectados y actualizaciones remotas.

Alfa Romeo también ha revisado la consola central y ofrece nuevas combinaciones de materiales. Dependiendo del acabado, puede incorporar tapicería de Alcantara o cuero, asientos eléctricos, calefactados y ventilados, iluminación ambiental y un equipo Harman Kardon de 14 altavoces.

El volante deportivo, el botón de arranque y las grandes levas metálicas fijadas a la columna de dirección crean un puesto de conducción con más carácter que el habitual en un SUV familiar.

La calidad general es buena, aunque algunos plásticos secundarios no alcanzan el nivel de uniformidad del BMW o el Audi. El maletero, con 385 litros, también es inferior al de sus rivales debido al espacio ocupado por el sistema híbrido.

Un híbrido enchufable que no renuncia a las prestaciones

El Tonale Plug-in Hybrid Q4 combina un motor de gasolina 1.3 turbo con un propulsor eléctrico situado en el eje trasero. El conjunto desarrolla 270 CV y utiliza una transmisión automática de seis velocidades.

Al no existir una conexión mecánica convencional entre ambos ejes, el motor eléctrico trasero se encarga de proporcionar la tracción total. Esta arquitectura mejora el agarre y permite repartir la potencia con rapidez al acelerar o salir de una curva.

El SUV italiano completa el 0 a 100 km/h en 6,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h. La batería de 15,5 kWh permite recorrer hasta 61 kilómetros en modo eléctrico, suficientes para realizar numerosos desplazamientos cotidianos sin gastar gasolina.

El selector Alfa DNA ofrece tres programas. Advanced Efficiency prioriza la conducción eléctrica, Natural busca un equilibrio entre eficiencia y respuesta, y Dynamic hace más inmediata la reacción del acelerador, el cambio y la dirección.

La personalidad también se paga

El precio oficial del Tonale híbrido enchufable comienza en 51.019 euros, aunque las promociones y ayudas pueden reducirlo hasta aproximadamente 43.666 euros. La gama llega hasta los 58.599 euros en los acabados superiores.

El BMW X1 ofrece más espacio y el Audi Q3 destaca por su equilibrio general. Sin embargo, el Tonale responde con 270 CV, tracción total, etiqueta CERO y una imagen mucho menos previsible.

No será la compra más racional para todas las familias. Pero para quien considere que un automóvil también debe emocionar al verlo y al conducirlo, pocos SUV compactos pueden igualar la personalidad del Alfa Romeo.