El nuevo Alfa Romeo Tonale es el coche más bonito del catálogo

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 16:04h.

Este SUV se posiciona como una de las propuestas más completas de la marca

Alfa Romeo se saca un as de la manga

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El Alfa Romeo Tonale se ha consolidado como el modelo más atractivo del catálogo actual de la firma italiana, gracias a una propuesta estética que recupera la esencia histórica de la marca y la proyecta hacia un contexto contemporáneo. Este SUV compacto no solo amplía la gama, sino que redefine su identidad visual en un segmento donde el diseño juega un papel determinante.

Desde el primer vistazo, el Tonale destaca por una imagen claramente reconocible. El frontal está dominado por el clásico “scudetto”, reinterpretado con un enfoque más moderno, acompañado de unos grupos ópticos estilizados que aportan una firma lumínica distintiva. La carrocería presenta una combinación de superficies suaves y volúmenes marcados, generando una sensación de dinamismo constante. Lo destacable en este caso es que el modelo logra transmitir deportividad sin recurrir a elementos exagerados.

El perfil lateral refuerza esa identidad con una silueta fluida y proporcionada, donde los pasos de rueda y la línea de cintura aportan carácter. En la parte trasera, el diseño de los pilotos, unidos visualmente, acentúa la anchura del vehículo y contribuye a una imagen sólida. Cada elemento parece estar cuidadosamente integrado, dando lugar a un conjunto coherente y equilibrado.

El interior mantiene ese enfoque emocional, pero con una clara orientación tecnológica. El puesto de conducción está diseñado para priorizar la interacción del conductor con el vehículo, recuperando ciertos rasgos clásicos de Alfa Romeo adaptados a un entorno digital. La calidad de los materiales y los acabados refuerzan la percepción de un producto bien ejecutado, situándolo en una posición destacada dentro de su categoría.

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Electrificación y comportamiento con carácter propio

En el apartado mecánico, el Alfa Romeo Tonale introduce una gama de motorizaciones que responde a las nuevas exigencias del mercado, con especial protagonismo de las versiones electrificadas. La variante híbrida enchufable se posiciona como una de las más relevantes, ofreciendo una combinación equilibrada entre eficiencia y prestaciones.

Este sistema permite reducir el consumo y las emisiones, al tiempo que mantiene una respuesta dinámica acorde con el ADN de la marca. La entrega de potencia resulta progresiva y bien gestionada, facilitando una conducción suave en ciudad y más contundente en carretera.

Por otro lado, el comportamiento dinámico ha sido afinado para conservar ese carácter deportivo que define a Alfa Romeo. La dirección ofrece un nivel de precisión elevado, mientras que la suspensión logra un compromiso eficaz entre confort y firmeza. En este sentido, el Tonale consigue adaptarse a distintos escenarios sin perder personalidad.

El apartado tecnológico también tiene un peso relevante, con sistemas de asistencia a la conducción que mejoran la seguridad y el confort. Por todo ello, el Alfa Romeo Tonale se posiciona como una de las propuestas más completas de la marca, combinando diseño, innovación y carácter en un modelo que destaca dentro de su propio catálogo.