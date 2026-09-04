Más completa y, para muchos, mejor que la Triumph Speedmaster, pensada para devorar kilómetros

Coches y Motos 04 SEP 2026 - 08:58h.

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Si buscas una moto que se parezca a la Triumph Boneville Speedmaster 1200, que sea incluso más completa, y que te permita recorrer una gran cantidad de kilómetros sin preocuparte por nada, tenemos la solución ideal. Y es que la Moto Guzzi V7 Stone puede ser todo lo que buscas, al reunir los requisitos necesarios para poder ser considerada como una compra segura y sin riesgo, de la que es difícil que te llegues a arrepentir jamás.

En 2025 se actualizó de manera importante, para recibir la homologación Euro 5+, así como un motor más potente y con más par máximo, acelerador electrónico, distintos modos de motor, un nuevo diseño en la interfaz de la instrumentación o un nuevo diseño en los paneles laterales, el guardabarros trasero o el escape. El resultado es magnífico, como salta a la vista, y acaba por convertir esta moto en una de las mejores inversiones que se pueden hacer.

Equipa un conocido motor en V transversal, refrigerado por aire, con dos válvulas por cilindro, con una cilindrada total de 853 centímetros cúbicos. La potencia que declara es de 67,3 CV a 6.900 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 79 Nm a 4.400 rpm, siendo un motor muy agradable. Cuenta con control de tracción desconectable y con un ABS desarrollado por Continental, y en la instrumentación digital encontramos una pantalla LCD de forma circular y elegante.

La cifra a pagar por la Moto Guzzi V7 Stone es de 9.800 euros

Lo que acaba por despejar las dudas y decidirse por la adquisición de la Moto Guzzi V7 Stone es su asumible coste, que se sitúa en unos apetecibles 9.800 euros, algo que nos parece una auténtica ganga. Por todo esto, creemos que merece mucho la pena darle una oportunidad.