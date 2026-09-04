Subaru sorprende con un modelo que, para muchos, marca un antes y un después para la marca

Coches y Motos 04 SEP 2026 - 00:38h.

El nuevo Uncharted es un eléctrico a tener en cuenta

El nuevo Subaru no parece un Subaru

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Durante décadas, Subaru ha construido su identidad alrededor de los motores bóxer, la tracción total y unos vehículos pensados para desenvolverse fuera del asfalto. El nuevo Subaru Uncharted rompe parcialmente con esa tradición para abrir una etapa diferente: es eléctrico, más compacto que el Solterra y se ofrece incluso con tracción delantera.

No supone el abandono de la filosofía aventurera de la compañía, pero sí un intento evidente por llegar a conductores que hasta ahora nunca habrían valorado comprar un Subaru.

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El primer SUV eléctrico compacto de Subaru

El Uncharted mide 4,52 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,63 metros de altura. Sus dimensiones lo colocan en una de las categorías más competidas del mercado, donde tendrá que enfrentarse al Skoda Elroq, el Toyota C-HR+ y el Peugeot E-3008.

Precisamente, su desarrollo está estrechamente relacionado con el Toyota C-HR+. Ambos comparten buena parte de su tecnología, aunque Subaru ha aplicado una puesta a punto específica para la dirección y la suspensión, además de introducir elementos propios en las versiones con tracción total.

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Estéticamente también representa una evolución importante. Conserva una imagen robusta, pero utiliza una carrocería más afilada y deportiva que la del Solterra. El resultado es un SUV eléctrico con una apariencia moderna y menos condicionada por el diseño tradicional de la marca.

Tres versiones para públicos muy diferentes

La gama comienza con el Uncharted Active de tracción delantera. Combina un motor de 168 CV con una batería de 58 kWh y homologa 451 kilómetros de autonomía. Su precio oficial es de 37.516 euros, aunque las promociones, los descuentos y el Plan Auto+ pueden reducirlo hasta aproximadamente 33.500 euros.

Por encima aparece el acabado Field, también con tracción delantera, pero equipado con una batería de 77 kWh. Su motor desarrolla 227 CV y la autonomía aumenta hasta 588 kilómetros. Esta será probablemente la versión más equilibrada para quienes quieran utilizarlo como coche principal y realizar viajes con frecuencia.

El Uncharted Touring ocupa la parte superior de la gama. Utiliza dos motores eléctricos, entrega 343 CV y dispone de tracción total. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en unos cinco segundos y ofrece alrededor de 490 kilómetros de autonomía.

Subaru no renuncia por completo a su carácter

La llegada de versiones con tracción delantera puede sorprender en una marca tan vinculada al sistema Symmetrical All-Wheel Drive. Sin embargo, esta decisión reduce el consumo y permite ofrecer más autonomía a un precio inferior.

Quienes busquen la experiencia más próxima a un Subaru tradicional tendrán que elegir la variante Touring. Además de la tracción total, incorpora el sistema X-Mode, capaz de gestionar la entrega de potencia sobre superficies deslizantes. Sus 210 milímetros de altura libre al suelo también le proporcionan más posibilidades fuera del asfalto que muchos SUV eléctricos.

Todas las versiones incluyen un cargador interno de 22 kW para corriente alterna. En un punto rápido, la batería puede pasar del 10 al 80 % en aproximadamente 30 minutos, ayudada por un sistema de preacondicionamiento que mejora la carga cuando hace frío.

Más tecnológico, pero suficientemente práctico

El habitáculo está presidido por una pantalla central de 14 pulgadas y un volante de forma cuadrada. También puede incorporar dos cargadores inalámbricos para teléfonos y levas desde las que ajustar la retención del motor.

Las plazas traseras aprovechan bien la distancia entre ejes, aunque los 404 litros del maletero quedan lejos de los mejores modelos familiares de su categoría.

El Uncharted no es únicamente otro coche eléctrico. Es el modelo con el que Subaru flexibiliza algunas de sus normas históricas para ampliar su público. Mantiene una versión potente, con tracción total y capacidades camperas, pero añade alternativas más eficientes y asequibles. Por eso, para muchos, puede marcar el inicio de una nueva era para la marca japonesa.