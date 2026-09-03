Morbidelli acerca a todos los bolsillos la trail más deseada de su gama en 2026

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 02:37h.

Es una moto de corte aventurero al que no le falta detalle alguno

La nueva Morbidelli inspirada en los 60 es, sin lugar a duda, la más atractiva

Compartir







En Morbidelli han hecho que una de sus trail más deseadas esté disponible para todo el mundo, gracias a su razonable coste, y al hecho de que se pueda conducir sin problemas en caso de disponer del carné A2. Es una moto de corte aventurero al que no le falta detalle alguno, con una estética rompedora, un frontal donde domina la pantalla transparente inspirada en las motos de Dakar, y una iluminación sensacional. Así que la MBP T 502 X es un acierto garantizado.

Su estética rally es inigualable, y la culmina una pantalla parabrisas regulable que queda alejada del manillar para permitir que el piloto pueda leer bien la instrumentación en todo momento. En la instrumentación, lo que nos encontramos es con una pantalla TFT de siete pulgadas situada en una posición vertical, que cuenta con conectividad móvil gracias a una aplicación específica, y que ofrece el sistema de llamada de emergencia mediante un botón.

Es una moto enfocada hacia todo tipo de rutas, aunque con una clara orientación off-road, como se puede comprobar cuando analizas más en profundidad la parte ciclo. El ABS trasero que tiene incorporado es desconectable, y gracias a su depósito de 20 litros, asegura una gran autonomía. Se impulsa mediante un motor de dos cilindros en línea, de 471 centímetros cúbicos, de ocho válvulas, que entrega una potencia total de 47 CV y un par máximo de 45 Nm. Y dispone de tres modos de conducción.

La Morbidelli MBP T 502 X cuesta 5.390 euros

La Morbidelli MBP T 502 X tiene varios detalles que la hacen tan interesante, aunque si nos tenemos que quedar con uno en concreto, es con su razonable precio, que es apenas un total de 5.390 euros. Por esa cifra, es imposible que encuentres nada igual.