Coches y Motos 03 SEP 2026 - 11:23h.

El Outlander es una alternativa a las premium

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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Un SUV híbrido enchufable grande, potente y con tracción total suele tener un precio casi premium. Mitsubishi quiere romper esa barrera con el Outlander PHEV, que ahora anuncia un acceso desde 29.500 euros.

El protagonista es el acabado Motion. No recibe menos potencia, una batería reducida ni tracción delantera. Mantiene la arquitectura mecánica de las versiones superiores y renuncia principalmente a determinados elementos de lujo.

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La tecnología importante no depende del acabado

El Outlander combina un motor de gasolina de 2,4 litros con dos propulsores eléctricos, uno en cada eje. La potencia conjunta alcanza 306 CV y la configuración permite disponer de tracción integral sin una conexión mecánica tradicional entre los ejes.

El sistema S-AWC gestiona el reparto de fuerza y trabaja junto al control vectorial para mejorar la estabilidad. También ofrece siete programas destinados a diferentes superficies y situaciones. Son elementos esenciales de su personalidad que continúan presentes en el Motion.

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Pese a superar las dos toneladas, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Prima la suavidad y la seguridad sobre las sensaciones deportivas.

Motion no significa poco equipado

El interior incluye instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central del mismo tamaño, con navegador, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Mitsubishi añade una cámara de 360 grados y un equipo de sonido Yamaha de ocho altavoces, dos elementos poco habituales en una versión de acceso.

La dotación también contempla climatizador bizona, entrada sin llave, sensores delanteros y traseros, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto y frenada automática. Los faros Full LED y las llantas de 18 pulgadas completan un acabado que no transmite sensación de recorte.

Los Kaiteki y superiores incorporan llantas más grandes, mejores tapicerías, asientos calefactables o ventilados, Head-Up Display y techo panorámico. Aumentan el lujo, pero no cambian el sistema híbrido ni la capacidad de tracción.

Eléctrico entre semana, híbrido para viajar

La batería de 22,7 kWh permite recorrer hasta 85 kilómetros en modo eléctrico. Esa distancia puede cubrir la movilidad cotidiana de muchas familias si el vehículo se carga cada noche. Cuando la energía se agota, el motor de gasolina permite continuar sin depender inmediatamente de un cargador.

El conductor dispone de programas EV, Save y Charge, además del funcionamiento automático. También admite carga rápida, algo poco común en un PHEV, y puede alcanzar aproximadamente el 80% en unos 32 minutos. Combinando electricidad y gasolina, su autonomía total ronda los 840 kilómetros.

Sus 4,72 metros dejan espacio para cinco ocupantes y un maletero cercano a 495 litros. Es silencioso en ciudad y tiene etiqueta CERO, pero también sirve para viajar y afrontar superficies de baja adherencia.

El precio anunciado tiene condiciones

Los 29.500 euros suponen una rebaja enorme frente a una tarifa superior a 45.000 euros, aunque exigen financiación e incluyen 2.250 euros del Plan Auto+. El coste total del crédito puede terminar por encima del precio al contado, situado alrededor de 33.500 euros con la promoción vigente. Conviene comparar las dos operaciones y no mirar únicamente la cuota mensual.

Aun con esa advertencia, el Outlander ofrece una combinación difícil de encontrar entre potencia, autonomía eléctrica, tracción total y equipamiento. También dispone de una cobertura que puede alcanzar ocho años o 160.000 kilómetros bajo determinadas condiciones.

Mitsubishi no ha democratizado su SUV eliminando aquello que lo hacía especial. Ha ajustado el precio del acabado que ya reunía lo esencial. Eso convierte al Motion en la versión más lógica de la gama y en una alternativa capaz de atraer a compradores que antes ni siquiera habrían considerado un Outlander PHEV.