Esta Zontes tiene el tamaño perfecto para el día a día, carácter y un precio accesible

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 06:23h.

Tiene unas prestaciones que hacen que no tenga nada que envidiar a otras motos

La nueva Zontes es la moto para A2 más (y mejor) equipada del catálogo

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Hemos descubierto una naked de la que no se habla mucho, pero que es sencillamente espectacular, gracias a su tamaño perfecto para el día a día, su carácter y, sobre todo, el precio tan accesible que le han colocado. Esto convierte la Zontes 703 RR en una de las compras más inteligentes que se pueden hacer en estos momentos, con un avanzado paquete electrónico, una parte ciclo muy bien cuidada y unas prestaciones que hacen que no tenga nada que envidiar a otras motos.

Para empezar, en su interior se esconde un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, con 95 CV de potencia a 11.200 revoluciones por minuto, y un par máximo de 74,5 Nm a 8.500 rpm. Su funcionamento es muy suave y dócil, y hace que la conducción sea muy precisa y cómoda, algo para lo que también resulta indispensable el embrague anti-rebote que tiene incorporado, el acelerador electrónico, que gestiona los cinco modos de conducción o el quickshifter bidireccional.

Asimismo, la IMU de seis ejes que tiene instalada también resulta de gran ayuda para poder gestionar el control de tracción, el ABS sensible a la inclinación o el control de velocidad de crucero. El equipamiento también es otro de sus puntos fuertes, gracias a los puños calefactables y a la pantalla TFT de 6,75 pulgadas que tiene en la instrumentación, con sistema mirror y conectividad, y que es muy fácil de gestionar gracias a lo joystick que incluye.

El precio de la Zontes 703 RR es de 6.488 euros

Nos sorprende enormemente el hecho de que la Zontes 703 RR esté disponible por un precio tan razonable, y es que no se necesita más que un total de 6.488 euros para que la puedas tener en tus manos.