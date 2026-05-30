La nueva Zontes es la moto para A2 más (y mejor) equipada del catálogo

Coches y Motos 30 MAY 2026 - 09:44h.

La Zontes GK 350 es una de las opciones más llamativas dentro del catálogo

La Zontes 368G es lo más parecido a un SUV de dos ruedas para ciudad

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Si tan solo dispones del carné A2 y no sabes qué moto comprarte, déjanos decirte que hay un modelo que vale mucho la pena, gracias a su coste tan razonable. Porque creemos que la Zontes GK 350 es una de las opciones más llamativas dentro del catálogo, gracias a su avanzado nivel de equipamiento, así como unas prestaciones considerables, y un diseño que no pasa desapercibido bajo ningún concepto. Así que es un acierto garantizado.

Es una naked de corte neoclásico, combinada con una estética vanguardista, que incorpora un equipamiento muy completo, como caracteriza a prácticamente todas las motos de la marca china, y que recientemente recibió la cotizada homologación Euro 5+. En el interior, nos encontramos con un propulsor de cuatro válvulas de 348 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 39,44 CV a 9.500 rpm, junto a un par máximo de 32,8 Nm a 7.500 rpm.

El propulsor está alimentado por una inyección electrónica Bosch, equipado con un embrague anti-rebote y dos modos de conducción, que destaca por unos consumos realmente bajos, de apenas 3,7 litros por cada 100 kilómetros. Y gracias a su asombroso depósito de hasta 17 litros de capacidad, también te asegura una impresionante autonomía. Y el equipamiento destaca por una iluminación full LED, llave de proximidad, sistema DRL en la óptica delantera o una pantalla TFT a todo color, con cuatro modos de visualización y conectividad Bluetooth.

La Zontes GK 350 tiene un coste de 4.987 euros

Después de todo lo que hemos mencionado con anterioridad, hasta resulta difícil de creer que esta Zontes GK 350 apenas te suponga una inversión de 4.987 euros, lo que sin duda alguna nos parece una de las grandes gangas que se pueden encontrar en el mercado.