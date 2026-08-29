Este Toyota tiene todo para plantar cara al Peugeot 3008 y juega una carta que cada vez interesa más

eldesmarque.com 29 AGO 2026 - 13:37h.

Un icono de nuestras carreteras que ahora es todavía mejor

El Peugeot 408 es, para muchos, el coche más atractivo de Peugeot y deja en evidencia a modelos mucho más caros

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El Toyota RAV4 acaba de estrenar generación. La marca ha renovado uno de sus modelos más importantes sin alterar su filosofía. Sigue siendo un SUV familiar, espacioso y fiable, pero ahora presenta una imagen más moderna. Su principal novedad está en una gama electrificada preparada para competir con el Hyundai Tucson.

La carrocería mantiene unas proporciones generosas. Mide 4,60 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y ofrece 190 milímetros de altura libre al suelo. La versión híbrida autorrecargable dispone de 580 litros de maletero. Al abatir los respaldos posteriores, la capacidad crece hasta 1.690 litros.

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El primer escalón combina un motor de gasolina 2.5 de 143 CV con otro eléctrico de 136 CV. El conjunto entrega 185 CV y 221 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos, alcanza 180 km/h y homologa un consumo combinado de 4,9 litros cada 100 kilómetros.

Esta versión cuesta 44.250 euros al contado o 42.950 euros financiados. Toyota estructura la gama mediante los acabados Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited. Desde el primero aparecen faros bi-LED, portón eléctrico, cámara trasera, climatizador bizona y cuadro digital de 12,3 pulgadas.

El equipamiento tecnológico también resulta amplio. La pantalla central alcanza 12,9 pulgadas e incluye navegación. Ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cinco conexiones USB-C y asistente virtual. La seguridad reúne mantenimiento de carril, control de ángulo muerto, frenada precolisión, tráfico cruzado y sensores de aparcamiento con frenado automático.

También hay una versión híbrida enchufable

Sin embargo, la carta que puede interesar cada vez a más compradores es el híbrido enchufable. Combina un gasolina con dos motores eléctricos para desarrollar 306 CV y 270 Nm. Su batería de 18,1 kWh permite recorrer hasta 75 kilómetros eléctricamente. Además, completa el 0 a 100 km/h en seis segundos.

El RAV4 PHEV parte de 47.045 euros al contado o 45.775 euros financiados. Su maletero baja hasta 520 litros, pero conserva una buena capacidad familiar.