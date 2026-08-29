Ford presenta un SUV tan preparado para viajar que ni Peugeot ni Nissan pueden igualar su versatilidad

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 11:42h.

Espacio para toda la familia, menos de un litro cada 100 km y casi 70 km de autonomía eléctrica

Ford reinventa el Capri para convertirlo en rentable

Compartir







Un SUV pensado para viajar debe ofrecer algo más que un maletero grande. Necesita espacio, comodidad, buenas prestaciones y un consumo razonable. El Ford Kuga híbrido enchufable reúne estas cualidades en una propuesta familiar. Puede moverse eléctricamente durante la semana y afrontar largos recorridos sin depender exclusivamente de puntos de carga.

Sus dimensiones contribuyen a esa versatilidad. Mide 4,61 metros de longitud y 1,88 metros de anchura. La batalla alcanza 2,71 metros y favorece el espacio disponible para los ocupantes. El maletero ofrece 395 litros, una capacidad condicionada por la batería, pero suficiente para transportar el equipaje habitual de una familia.

PUEDE INTERESARTE El Ford Kuga está sentenciado

El mejor Ford Kuga para viajar es el híbrido enchufable

La mecánica combina un motor atmosférico 2.5 de cuatro cilindros con otro eléctrico de 132 CV. El primero desarrolla 155 CV y 200 Nm. Juntos entregan 243 CV y trabajan con tracción total. El Kuga acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza 200 km/h.

PUEDE INTERESARTE Ford elige al sustituto del Focus

Su batería dispone de 14,4 kWh y permite recorrer 68 kilómetros según el ciclo WLTP sin utilizar gasolina. Esta autonomía puede cubrir numerosos desplazamientos diarios. Con la carga aprovechada correctamente, el consumo combinado homologado se queda en 0,9 litros cada 100 kilómetros. En carretera, el motor térmico evita preocuparse por la autonomía.

El acabado ST-Line acompaña esta mecánica con una presentación deportiva. Incluye llantas de 18 pulgadas, volante achatado y barras de techo negras. También incorpora climatizador bizona, acceso sin llave, cámara trasera y sensores de aparcamiento. El cuadro digital de 12,3 pulgadas completa un interior preparado para viajar cómodamente.

Calidad premium, precio de generalista

La seguridad añade mantenimiento de carril, mitigación de colisiones y frenada automática de emergencia. También aparecen control de crucero, sensor de lluvia y luces diurnas LED. Los retrovisores son eléctricos, calefactables y plegables. Ford combina ayudas útiles con un equipamiento suficientemente completo, sin convertir el Kuga en un SUV innecesariamente complicado.

La tarifa oficial asciende a 44.124 euros. Con ayudas públicas, Ford anuncia 34.222 euros al contado o 32.562 euros financiados. La oferta contempla 165 euros mensuales, 12.350 euros de entrada, una cuota extraordinaria de 3.375 euros y otra final de 15.271 euros.