Toyota tiene un rival inesperado: este SUV eléctrico apuesta por un diseño que entra por los ojos

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 15:04h.

Los nostálgicos que necesitan algo más que un Renault 5 tienen esta alternativa

El Renault 4 se convierte en un todoterreno

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Renault no ha recuperado el 4 para fabricar otro eléctrico anónimo. Ha reinterpretado sus formas cuadradas y su espíritu práctico en clave moderna. El resultado entra por los ojos antes de hablar de autonomía. Incluso puede incorporar un techo de lona Plein Sud que devuelve parte del encanto del modelo clásico.

Esta personalidad puede atraer a compradores que acuden a Toyota buscando fiabilidad y facilidad de uso. El Renault responde con etiqueta CERO y una carrocería de 4,14 metros, manejable en ciudad. No es un todoterreno, pero su altura de 1,55 metros y sus proporciones transmiten una apariencia aventurera. Además, la nostalgia no elimina la utilidad. Su batalla de 2,62 metros permite aprovechar el interior. El maletero ofrece 375 litros, suficientes para compras o equipaje. Al abatir los respaldos, alcanza 1.149 litros. Así mantiene la filosofía funcional del Renault 4 original, aunque adaptada a necesidades actuales.

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Hasta 150 CV de potencia y más de 400 km de autonomía

La versión inicial desarrolla 122 CV y 225 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, alcanza 150 km/h y homologa 308 kilómetros de autonomía WLTP. Cuesta 27.954 euros al contado o 26.474 euros financiados. Es una configuración pensada para ciudad y desplazamientos cercanos.

Quien necesite libertad puede elegir la variante de 150 CV y 245 Nm. Reduce el 0 a 100 km/h a 8,2 segundos y mantiene 150 km/h. Su batería permite recorrer 408 kilómetros WLTP. Parte de 30.819 euros al contado o 29.189 euros financiados, sin ayudas.

La alternativa para los nostálgicos al Renault 5

Evolution, Techno e Iconic estructuran la gama. Los dos últimos admiten la variante Plein Sud con techo de lona, pero no se pueden elegir con la versión mecánica básica. Desde Evolution aparecen climatización automática, bomba de calor, cámara trasera y pantalla multimedia. Incorpora instrumentación digital, duplicación inalámbrica, llantas de 18 pulgadas y carga rápida en corriente continua hasta 100 kW.

La seguridad incluye frenada automática en intersecciones, detección de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril y vigilancia del conductor. Añade reconocimiento de señales, sensores posteriores y llamada de emergencia.