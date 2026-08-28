Más refinada y para muchos, mejor que la BMW R 1250 GS, con una facilidad de conducción sorprendente

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 23:44h.

Se puede enfrentar a los terrenos más complicados sin problema

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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Hay una moto que se posiciona como una interesante alternativa para la BMW R 1250 GS, pues su facilidad de conducción es sorprendente, y tiene unos detalles que la hacen ser muy especial. Hablamos de la Ducati Multistrada V4 Rally, que nos parece una de las mejores inversiones que se pueden realizar, al tener todo lo que le hace falta para ser única. Se puede enfrentar a los terrenos más complicados sin problema, y está disponible en dos colores, que son el rojo y el verde.

En este año 2026, se ha actualizado con una serie de detalles que la hacen tan especial, con un frontal rediseñado, un asiento modificado, un nuevo silencioso del escape, unos protectores anti-arañazos, un protector del cárter mejorado o unos nuevos deflectores de aire caliente del radiador. La parte ciclo también está muy bien cuidada, con componentes de primer nivel que hacen tan especial esta moto, y que provoca que su reputación sea tan buena.

Si hablamos del motor que equipa, nos encontramos con un propulsor de 1158 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 170 CV y un par máximo de 125 Nm. El consumo declarado es de 6,6 litros por cada 100 kilómetros, lo que nos parece una cifra bastante razonable, y la IMU de seis ejes se encarga de recopilar toda la información y de gestionar todo lo necesario. También cuenta con ABS en curva y con sistema anti-wheelie, mientras que en la instrumentación encontramos una pantalla TFT con conectividad.

La Ducati Multistrada V4 Rally cuesta 31.390 euros

No es la moto más barata del mercado, eso no se puede negar, pero igualmente, los 31.390 euros que cuesta la Ducati Multistrada V4 Rally son una cifra que merece mucho la pena pagar por una moto de estas características.