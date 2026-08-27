Honda tiene la compra perfecta para quienes buscan viajar con una moto cómoda, práctica y accesible

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 23:28h.

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Desde Honda han conseguido crear una moto que es perfecta para todo tipo de viajes, al ser cómoda, práctica y accesible. Esto convierte a la CB 1000 GT en una de las sport turismo más interesantes que se han diseñado jamás, siendo una inversión segura y sin ningún tipo de riesgo. Tiene todo lo necesario, y consideramos que no hay muchas más alternativas igual de convincentes. Por lo tanto, merece mucho la pena plantearse su adquisición, si necesitas algo por el estilo.

A nivel estético, su frontal cobra un gran protagonismo, con una doble óptica delantera, una pantalla parabrisas de regulación manual en cinco posiciones o sus maletas laterales, que se incorporan de serie. Una tiene 37 litros de capacidad, y otra se queda en 28 litros, para que puedas guardar todo lo que necesites. Y el chasis se ha fabricado principalmente a base de Durabio, un material que es especialmente resistente, mientras que el depósito de combustible alcanza los 21 litros de capacidad, garantizando una importante autonomía.

En el interior de la moto, se esconde un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a 150 CV de potencia, con un par máximo de 11.000 revoluciones por minuto. Por otro lado, el par máximo es de 102 Nm a 8.750 rpm, y cuenta con embrague anti-rebote y con quickshifter bidireccional. También queremos mencionar el control de tracción y el ABS en curva, el acelerador electrónico con cuatro modos de conducción y su contenido consumo, de seis litros cada 100 kilómetros. La iluminación es full LED, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Honda CB 1000 GT cuesta 15.750 euros

No se necesita de ninguna inversión astronómica para adquirir esta Honda CB 1000 GT, pues basta con desembolsar un total de 15.750 euros. Un verdadero chollo.