Para muchos, el mejor rival del Ford Kuga por una suspensión muy confortable y unos acabados que sorprenden

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 21:49h.

Este SUV francés es una buena alternativa al modelo americano

Ford se carga el Focus

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El segmento de los SUV familiares se ha convertido en uno de los más competidos del mercado. Prácticamente todas las marcas cuentan con alguna propuesta alrededor de los 4,5 metros de longitud, pero no todas consiguen destacar en apartados como el diseño, el confort o la calidad interior. El Ford Kuga es uno de los grandes referentes, aunque tiene un rival que cada vez resulta más interesante: el Peugeot 3008.

La nueva generación del modelo francés ha supuesto un cambio importante respecto a su predecesor. Peugeot ha querido llevar el 3008 hacia un terreno más sofisticado, apostando por una imagen diferenciada, mucha tecnología y una presentación interior que sorprende teniendo en cuenta que continúa siendo un modelo de una marca generalista.

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El Peugeot 3008 destaca especialmente por su confort

Uno de los principales argumentos del Peugeot 3008 está en su puesta a punto. Estamos ante un SUV pensado principalmente para ofrecer comodidad, algo que se aprecia especialmente al circular por carreteras con un asfalto deteriorado o afrontar desplazamientos largos.

La suspensión tiene un ajuste confortable y consigue absorber correctamente buena parte de las irregularidades. No pretende ofrecer las sensaciones deportivas de algunos de sus competidores, sino conseguir que conductor y pasajeros puedan realizar muchos kilómetros con un elevado nivel de comodidad.

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A ello se suma un aislamiento acústico cuidado, especialmente importante cuando se utiliza el vehículo en autopista. Precisamente esta combinación entre suspensión, aislamiento y unos asientos cómodos permite al 3008 convertirse en una alternativa muy interesante para quienes buscan un SUV principalmente para viajar.

También destaca especialmente su interior. Peugeot lleva años apostando por diseños diferentes a los habituales y en esta generación ha dado otro importante salto hacia delante. La gran pantalla panorámica que domina el salpicadero crea una sensación tecnológica y moderna, mientras que la combinación de materiales y diferentes elementos decorativos consigue transmitir una elevada calidad percibida.

Un SUV familiar con etiqueta ECO

La gama del Peugeot 3008 ofrece diferentes niveles de electrificación. Una de las opciones más interesantes para el mercado español es la versión híbrida, especialmente para quienes quieren disfrutar de las ventajas de la etiqueta ECO sin necesidad de cargar el coche diariamente.

Esta alternativa utiliza un motor de gasolina combinado con un sistema electrificado y una transmisión automática. Su planteamiento está orientado a conseguir unos consumos razonables y una conducción especialmente agradable en ciudad, donde la electrificación permite mejorar la eficiencia.

El Peugeot 3008 también cumple correctamente como vehículo familiar. Con alrededor de 4,54 metros de longitud, ofrece unas plazas traseras suficientemente espaciosas para afrontar viajes largos y dispone de un maletero de aproximadamente 520 litros.

No es un SUV especialmente enorme, algo que incluso puede convertirse en una ventaja frente a modelos de mayores dimensiones. Mantiene unas medidas suficientemente contenidas para desenvolverse correctamente en ciudad sin renunciar a un buen espacio interior.

Una alternativa muy completa al Ford Kuga

El Ford Kuga continúa siendo uno de los SUV más equilibrados de su categoría y destaca especialmente por su comportamiento y su variedad de versiones electrificadas. Sin embargo, el Peugeot 3008 tiene argumentos suficientes para convencer a muchos compradores.

Su diseño exterior es más atrevido, el habitáculo transmite una sensación tecnológica superior y sus acabados sorprenden por calidad. Pero probablemente su mayor virtud sea el confort.

Para quienes busquen un SUV familiar agradable para viajar, bien equipado, con etiqueta ECO y con una presentación que se acerca al territorio premium, el Peugeot 3008 es actualmente uno de los rivales más interesantes del Ford Kuga.