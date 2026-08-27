CF Moto presenta una deportiva tan equipada que pone contra las cuerdas a las grandes del segmento

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 02:13h.

Dispone de elementos indispensables como el control de tracción desconectable y el quickshifter de subida

CF Moto se lo pone muy difícil a las grandes deportivas con una moto que ofrece muchísimo por menos

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Desde CF Moto han presentado una moto deportiva que está sorprendentemente bien equipada, y que consigue poner contra las cuerdas a otros modelos más grandes y costosos. Esto acaba por convertir la 675 SR-R en una de las mejores deportivas que se pueden conseguir a día de hoy, por lo que creemos que es una adquisición que merece mucho la pena estudiar. Tiene una estética imponente y está dotada de componentes de primer nivel, lo que la hace tan especial.

En su interior destaca el propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 675 centímetros cúbicos, que es capaz de alcanzar una increíble potencia de 91 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 70 Nm a 8.250 rpm. Es un motor de cuatro válvulas por cilindro, que está dotado de un embrague anti-rebote, y que también dispone de otros elementos indispensables como el control de tracción desconectable y el quickshifter de subida.

Pasando a la parte ciclo, queremos destacar las suspensiones regulables compuestas por una horquilla KYB invertida con barras de 41 milímetros de diámetro, un mono amortiguador trasero o los frenos de marca J.Juan. El peso del conjunto es de 175 kilos, una cifra increíble y que hace que esta moto sea muy ligera y fácil de conducir, a pesar de su gran tamaño. No cabe duda de que es una inversión muy inteligente, y una compra de la que no te vas a arrepentir nunca.

La CF Moto 675 SR-R cuesta un total de 7.995 euros

Otro punto importante que queremos destacar es que esta CF Moto 675 SR-R tiene uno de los precios más accesibles que se pueden encontrar en estos momentos. Para ser más concretos, basta con un total de 7.795 euros si quieres que sea tuya, lo que nos parece un chollo con todas las letras.