Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Toyota RAV4

Coches y Motos 25 AGO 2026 - 13:28h.

Este SUV coreano es una de las grandes alternativas al top ventas japonés

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota RAV4 lleva muchos años siendo una de las grandes referencias entre los SUV híbridos. Su eficiencia, fiabilidad y experiencia con este tipo de mecánicas lo han convertido en una apuesta segura. Sin embargo, actualmente existen alternativas capaces de competir directamente con el modelo japonés y superarlo en determinados apartados. Una de las más interesantes es el Kia Sportage híbrido.

El SUV coreano se ha transformado durante los últimos años hasta convertirse en uno de los productos más completos de Kia. Diseño, tecnología, espacio y una potente mecánica híbrida son sus principales argumentos. Además, sus aproximadamente 4,54 metros de longitud permiten ofrecer un habitáculo familiar sin convertirse en un coche excesivamente grande.

Estéticamente también juega una carta muy diferente a la del Toyota. Kia apuesta por una imagen más atrevida, con una firma luminosa característica y unas líneas que proporcionan al Sportage mucha personalidad.

El Kia Sportage híbrido ofrece potencia y etiqueta ECO

La versión híbrida autorrecargable es probablemente una de las configuraciones más interesantes de toda la gama. Su sistema combina un motor de gasolina turboalimentado con un propulsor eléctrico para ofrecer más de 230 CV de potencia conjunta.

Esta cifra permite disfrutar de unas prestaciones muy convincentes. Hay potencia de sobra para realizar adelantamientos, incorporarse rápidamente a una autopista o viajar con el coche completamente cargado.

Al mismo tiempo, el sistema híbrido permite mantener unos consumos razonables. En condiciones favorables, el gasto homologado puede moverse alrededor de los 6 litros cada 100 kilómetros, aunque el resultado real dependerá del recorrido y del estilo de conducción.

Una de sus grandes ventajas es que no necesita enchufarse. El propio vehículo administra la energía disponible y recupera electricidad durante las fases de desaceleración y frenada. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT, un argumento cada vez más importante para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades.

Mucho espacio y un interior muy tecnológico

Otro apartado donde el Sportage destaca es el habitáculo. Kia ha apostado por una presentación moderna, con grandes pantallas digitales y una distribución que consigue transmitir una sensación tecnológica desde el primer momento.

La calidad percibida también ha mejorado considerablemente respecto a generaciones anteriores. Los acabados superiores cuentan con materiales agradables y un equipamiento muy completo, reduciendo notablemente las distancias respecto a modelos de posicionamiento superior.

El espacio es otro de sus puntos fuertes. Las plazas posteriores permiten viajar cómodamente incluso a adultos y el maletero puede acercarse a los 600 litros, convirtiéndolo en una excelente alternativa para familias.

Frente al Toyota RAV4, el Sportage ofrece además una imagen más moderna y un habitáculo que puede resultar considerablemente más atractivo para quienes valoran especialmente la tecnología y el diseño.

El Toyota continúa siendo una referencia por fiabilidad y eficiencia, dos argumentos que no deberían ignorarse. Sin embargo, el Kia Sportage híbrido ofrece un conjunto difícil de superar gracias a su potencia, espacio, equipamiento y presentación.

Para quienes busquen un SUV híbrido autorrecargable práctico pero también quieran un coche con personalidad, el Sportage puede ser una opción incluso más interesante. Y si el diseño tiene un peso importante en la decisión de compra, para muchos resulta claramente más atractivo que el Toyota RAV4.