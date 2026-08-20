Coches y Motos 20 AGO 2026 - 23:12h.

Menos de 4,5 litros cada 100 km y espacio para todo: ciudad y carretera

El nuevo Toyota es, para muchos, la mayor maravilla

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El Renault Captur híbrido ya no puede dormirse en los laureles. Toyota ha renovado uno de sus modelos más importantes y lo acompaña con una promoción interesante. El Yaris Cross mantiene su conocida receta híbrida, pero ahora resulta más competitivo. Quiere triunfar en ciudad sin renunciar a los viajes por carretera.

No es un utilitario disfrazado a toda prisa. Su carrocería mide 4,18 metros y presenta una altura de 1,60 metros. La distancia entre ejes llega a 2,56 metros. Son proporciones contenidas, aunque bien aprovechadas. Permiten circular cómodamente, disfrutar de una postura elevada y aparcar sin demasiados quebraderos de cabeza.

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Fiabilidad y medidas ideales para todo: ciudad y escapadas

Detrás aparece uno de sus argumentos más convincentes. El maletero cubica 390 litros, una cifra válida para compras grandes o el equipaje de una escapada. Con los asientos abatidos alcanza 1.097 litros. Así puede asumir tareas familiares sin convertirse en un SUV aparatoso o incómodo dentro de zonas urbanas.

Toyota también ha puesto toda la carne en el asador con el equipamiento. Incluye llantas bitono de 17 pulgadas, retrovisores calefactables y plegables y acceso sin llave. Añade arranque mediante botón, Apple CarPlay y Android Auto. El sistema Toyota Touch 2 emplea una pantalla central de ocho pulgadas bastante sencilla.

La tarifa de catálogo alcanza 29.424 euros. Sin embargo, la marca lo anuncia por 27.500 euros al contado o 25.900 euros financiados. La rebaja lo coloca en una posición más favorable frente al Captur híbrido. También permite enfrentarlo con Nissan Juke, Mitsubishi ASX y Jeep Renegade sin complejos.

130 CV y un consumo de risa

Por ese dinero incorpora un sistema HEV con gasolina tricilíndrico de 1,5 litros, ciclo Atkinson y apoyo eléctrico. Entrega 130 CV y 185 Nm. La transmisión automática CVT envía la fuerza al eje delantero. Completa el 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.

Su verdadera especialidad no está en correr, sino en ahorrar combustible sin depender de enchufes. Homologa 4,4 l/100 km y obtiene la etiqueta ECO. Además, puede avanzar en modo eléctrico durante determinados momentos.