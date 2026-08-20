Honda tiene una de las motos más sensatas para viajar sin gastar una fortuna: práctica y eficiente

Coches y Motos 20 AGO 2026 - 07:41h.

Incluyen las maletas laterales que permiten guardar todo tipo de cosas,

Muy buena, tanto como la Honda NX500, pero a precio de derribo

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En Honda presumen de una moto que es sensacional en todos los aspectos, y que permite hacer largos viajes sin la necesidad de gastar una fortuna, al ser práctica, eficiente y económica. Por todo esto, consideramos que la CB 1000 GT es una de las mejores inversiones que se pueden realizar a día de hoy, con una carrocería que marca un estilo definido, y con un frontal que toma un gran protagonismo, gracias a la doble óptica delantera y a la pantalla parabrisas de regulación manual en cinco posiciones.

De serie, se incluyen las maletas laterales que permiten guardar todo tipo de cosas, y también hay que mencionar los puños calefactables y el cubremanos. Para la fabricación de la carrocería se ha utilizado el Durabio, un material especialmente resistente y sostenible, mientras que la capacidad del depósito de combustible alcanza los 21 litros, lo que supone una importante autonomía, que es capaz de superar los 340 kilómetros. Nada mal, sin duda alguna.

Si pasamos al motor, equipa un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 150 CV a 11.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 102 Nm a 8.750 rpm. Incluye embrague anti-rebote, quickshifter, control de velocidad de crucero, control de tracción y ABS en curva, sin dejar pasar el acelerador electrónico con cuatro modos de conducción, tres niveles de potencia de motor y un consumo de seis litros por cada 100 kilómetros. Y a nivel de equipamiento, es obligatorio destacar la iluminación full LED y la pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación.

La Honda CB 1000 GT cuesta 15.700 euros

Conseguir la Honda CB 1000 GT es algo realmente fácil y económico, pues no implica de una inversión superior a los 15.700 euros, lo que nos parece una auténtica ganga.