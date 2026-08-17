Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Coches y motos

Skoda tiene un eléctrico tan bueno que muchos lo prefieren a los premium alemanes por su relación entre calidad y precio

Skoda Elroq
Skoda Elroq. Skoda
Compartir

Ver un SUV eléctrico por 26.550 euros puede provocar cierta desconfianza. Más todavía cuando ofrece tamaño familiar y una presentación cuidada. El Skoda Elroq, sin embargo, no es un modelo recortado para lucir un precio llamativo. Llega bien equipado y demuestra que lo práctico también puede tener un punto sofisticado.

Conviene leer la letra pequeña. La cifra incluye 4.500 euros del Plan Auto+ y exige financiar 19.000 euros durante 84 meses. La permanencia mínima es de 36 meses. Hay que aportar 5.937,09 euros, pagar 35 cuotas de 150 euros, otra de 4.500 euros y una final de 20.422,31 euros.

PUEDE INTERESARTE
Skoda Elroq
Skoda Elroq. Skoda

El Elroq marca el camino de Skoda hacia el futuro

A cambio aparece un eléctrico pensado para cubrir algo más que desplazamientos urbanos. Su motor entrega 170 CV y 310 Nm a las ruedas delanteras. Completa el 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanza 160 km/h. La batería de 55 kWh permite homologar 374 kilómetros de autonomía.

PUEDE INTERESARTE

No es un misil ni pretende serlo. La potencia disponible resulta más que suficiente para incorporarse, adelantar y viajar con soltura. Su planteamiento busca comodidad y facilidad de conducción. Esa personalidad encaja realmente mejor con su naturaleza familiar que unas prestaciones deslumbrantes. Además, incorpora diferentes modos para adaptar su respuesta a cada recorrido.

Un equipamiento de carácter premium

Dentro se entiende parte de su atractivo. Los asientos delanteros y el volante están calefactados. Hay climatizador, apoyo lumbar y navegación conectada. Suma control por voz, radio digital y ocho altavoces. La cámara trasera, el Keyless-Go y los sensores delanteros y posteriores hacen más sencillas las maniobras cotidianas.

PUEDE INTERESARTE
Skoda Elroq
Skoda Elroq. Skoda

Tampoco viene con zapatos pequeños. Monta llantas de 19 pulgadas y barras de techo negras. El maletero dispone de 470 litros, ampliables hasta 1.580. Su batalla de 2,77 metros ayuda a liberar espacio para las piernas. Cinco ocupantes pueden viajar sin que el equipaje se convierta en un rompecabezas.

Skoda tampoco ha escatimado en asistentes. El Elroq detecta vehículos, peatones y ciclistas. Mantiene el carril, reconoce señales y vigila el ángulo muerto. Añade ayuda de esquiva, alerta de cansancio y PreCrash. Quizá no tenga el emblema de un premium alemán, pero por dotación, espacio y autonomía sabe jugar unas cartas que no son nada malas.

Temas