Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Coches y motos

Cuesta menos que un Volkswagen y tiene un motor igual de fiable, así es el SUV de Skoda que sorprende por precio

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq. Skoda
Compartir

Comprar un SUV del Grupo Volkswagen no obliga a elegir un modelo de Volkswagen. El Skoda Kamiq utiliza tecnología conocida, ofrece un tamaño manejable y cuesta menos que un T-Roc. Su fórmula evita complicaciones. Combina un motor probado con espacio suficiente para responder a las necesidades cotidianas.

Mide 4,24 metros de largo y 1,79 metros de ancho. Su batalla alcanza 2,64 metros. Estas dimensiones permiten moverse y aparcar por ciudad. El habitáculo resulta bastante amplio. El maletero dispone de 400 litros, suficientes para compras, equipaje o las necesidades de una familia pequeña.

PUEDE INTERESARTE
Skoda Kamiq
Skoda Kamiq. Skoda

El SUV urbano para todo

El Kamiq compite con Renault Captur, Volkswagen T-Cross y otros SUV urbanos. Frente a ellos ofrece una carrocería compacta, modularidad y soluciones prácticas. No pretende ser un todoterreno. Su tracción es delantera. A cambio, resulta cómodo para desplazamientos y permite afrontar viajes por carretera sin exigir un coche mayor.

PUEDE INTERESARTE

El precio de catálogo alcanza 26.200 euros. Skoda lo anuncia por 21.554 euros al contado o 19.500 euros financiados. Esta última fórmula exige una entrada de 4.004,04 euros, 36 mensualidades de 110 euros y una cuota final de 15.513,51 euros.

Así es el Skoda Kamiq más barato

El equipamiento ya incluye llantas de 16 pulgadas, faros Full LED y pilotos traseros LED animados. Añade cuadro digital Virtual Cockpit de ocho pulgadas, volante de cuero y retrovisores eléctricos, calefactables y abatibles. También incorpora aire acondicionado manual, radio digital, Bluetooth y dos conexiones USB-C.

PUEDE INTERESARTE
Skoda Kamiq
Skoda Kamiq. Skoda

La seguridad tampoco queda olvidada. El Front Assist utiliza un radar para vigilar el tráfico situado delante y puede activar la frenada de emergencia urbana. Hay asistente de arranque en pendiente, limitador de velocidad, llamada e-Call y sensor de luz. El cierre Keyless-Go facilita el acceso durante el uso diario.

La versión de entrada equipa el conocido 1.0 TSI de 95 CV y 175 Nm. Se combina con cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza 188 km/h. Su consumo WLTP oscila entre 5,5 y 6,7 l/100 km.

Temas