Precio contenido y motor de 2 cilindros, así es la moto que busca poner en apuros a la Kawasaki Z650

Coches y Motos 14 AGO 2026 - 06:59h.

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La Kawasaki Z 650 tiene el honor de ser una de las mejores motos que se han creado en mucho tiempo, y es uno de los grandes aciertos de la firma nipona, que todavía mantiene este ejemplar como uno de los más vendidos. Pero hay otra moto que no se queda atrás y que también resulta igual de llamativa, o incluso más, pues la Benelli 752 S es sencillamente espectacular, siendo una de las mejores naked que recordamos haber visto nunca.

Tiene una imagen singular, con una parte ciclo compuesta por elementos de primera calidad, mientras que el motor es de dos cilindros, con una cilindrada de 754 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro. La potencia que entrega es de 76 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 67 Nm a 6.500 rpm, si bien existe la posibilidad de poder limitarla para los usuarios que tan solo tengan el carné A2.

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Cumple con la normativa Euro 5+, y para sujetar el motor, monta un chasis tubular tipo Trellis, que además de efectivo es muy llamativo a la vista, con una estética difícil de mejorar. El depósito de combustible tiene una capacidad de 14,5 litros, lo que se traduce en una gran autonomía, y en el equipamiento, destaca una pantalla TFT en la instrumentación y sensor de luz, con iluminación por diodos LED, y hay tres colores a elegir para la moto, que son el negro, el blanco y el verde.

La Benelli 752 S es una realidad por 9.090 euros

Comprar la Benelli 752 S es algo que no implica de un esfuerzo titánico, al poder hacerla tuya en caso de que pagues un total de 9.090 euros, lo que nos parece una de las grandes oportunidades que ofrece el mercado.