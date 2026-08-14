Lancia vuelve a enamorar con un modelo que muchos ya consideran el más bonito de la marca

Coches y Motos 14 AGO 2026 - 21:27h.

Te enamorará a primera vista, pero lo querrás por el precio

Lancia recupera el Delta, para muchos, el mejor coche de rallyes

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Lancia necesitaba algo más que un coche nuevo para recuperar terreno. Necesitaba volver a despertar emociones. El nuevo Ypsilon cumple esa misión con una imagen elegante y personal. Entra por los ojos desde el primer momento. Para muchos puede ser el modelo más bonito de la etapa moderna de la marca.

Su carrocería mide 4,08 metros de largo. Es un tamaño ideal para moverse por ciudad sin renunciar a versatilidad. El maletero ofrece 309 litros y alcanza 1.118 litros al abatir los respaldos. No pretende ser un familiar. Sin embargo, cumple con nota para compras, equipaje y desplazamientos cotidianos.

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Elegancia y calidad premium, precio low cost

El precio también ayuda a verlo con buenos ojos. Lancia anuncia esta versión desde 18.612,29 euros al contado o 17.168,95 euros financiados. Así entra directamente en el terreno del Dacia Sandero, Opel Corsa y Seat Ibiza. No es poca cosa para un modelo que busca ofrecer una presentación distinguida.

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Y lo cierto es que viene bien servido. Incluye llantas Steel&Style de 16 pulgadas, luces Full LED y climatizador automático. Añade retrovisores eléctricos calefactables, sensores traseros y volante multifunción. Los detalles negros alrededor de las ventanas y los pasos de rueda aportan contraste. No es solo una cara bonita.

Así es el Lancia Ypsilon más económico

El interior apuesta por la tecnología. Combina un cuadro digital de 10,25 pulgadas con otra pantalla táctil del mismo tamaño. Esta última utiliza el sistema S.A.L.A. e incorpora Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. También dispone de conexión USB-C frontal. Todo queda visible y resulta sencillo de manejar.

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La seguridad incluye mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y alerta de atención del conductor. Añade asistente inteligente de velocidad, ayuda al arranque en pendiente y llamada automática de emergencia. Las plazas posteriores cuentan con anclajes ISOFIX. Son elementos que convierten al Ypsilon en algo más que un capricho estético.

La versión de acceso desarrolla 100 CV y 205 Nm. Utiliza cambio manual y acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Alcanza 194 km/h y consume 5,2 l/100 km.