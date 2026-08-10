Toyota democratiza uno de sus híbridos más populares con una versión pensada para familias

Coches y Motos 10 AGO 2026 - 21:52h.

El Corolla familiar es una de las mejores opciones

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







Toyota lleva décadas construyendo buena parte de su reputación alrededor de los coches híbridos y el Corolla es uno de los mejores ejemplos. Sin embargo, quienes necesitan un vehículo familiar pueden encontrar todavía más interesante el Toyota Corolla Touring Sports, una carrocería que conserva la eficiencia y facilidad de conducción del compacto pero añade mucho más espacio para el equipaje.

Además, las promociones disponibles permiten acceder al familiar japonés por un precio considerablemente más competitivo que su tarifa oficial. De esta forma, Toyota consigue ofrecer una alternativa especialmente racional frente a numerosos SUV, demostrando que no es necesario apostar por una carrocería elevada para conseguir espacio, comodidad y versatilidad.

El Corolla Touring Sports añade también uno de los grandes argumentos de Toyota: una gama exclusivamente híbrida que permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT sin tener que conectar el coche a ningún enchufe.

Dos motores híbridos y consumos muy contenidos

La gama del Toyota Corolla Touring Sports permite elegir entre dos sistemas híbridos autorrecargables. La alternativa de acceso utiliza el conocido motor 1.8 Hybrid, que desarrolla 140 CV y está especialmente orientado hacia aquellos conductores que buscan reducir al máximo el consumo.

Por encima se encuentra el 2.0 Hybrid, con una potencia de 178 CV. Sus mayores prestaciones pueden resultar especialmente interesantes para quienes viajan frecuentemente con varios pasajeros y el maletero cargado, ofreciendo una respuesta más contundente en adelantamientos e incorporaciones.

Ambas alternativas utilizan cambio automático y disfrutan de la etiqueta ECO. Además, no necesitan enchufarse, ya que el propio sistema híbrido gestiona automáticamente el funcionamiento del motor de gasolina y la parte eléctrica.

El consumo es uno de sus grandes argumentos. Dependiendo de la versión escogida, puede situarse alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra difícil de igualar por muchos SUV familiares equivalentes.

Casi 600 litros de maletero y un precio muy competitivo

La principal diferencia respecto al Corolla de cinco puertas está en su capacidad de carga. Con aproximadamente 4,65 metros de longitud, el Touring Sports ofrece un maletero que puede alcanzar los 596 litros dependiendo de la motorización.

Es una cifra especialmente interesante para familias con niños, ya que permite transportar carritos, maletas y todo tipo de equipaje sin demasiadas complicaciones. Además, su carrocería familiar facilita el acceso al maletero y permite aprovechar mejor el espacio disponible.

El habitáculo mantiene el planteamiento del Corolla convencional, con instrumentación digital, una pantalla multimedia central y una disposición de los mandos sencilla. Toyota también ofrece un completo paquete de seguridad con control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y frenada automática de emergencia.

Otro de sus grandes argumentos aparece en el precio. Gracias a las campañas comerciales, determinadas versiones pueden situarse alrededor de los 26.000 euros bajo condiciones específicas, haciendo que el Corolla Touring Sports compita incluso con modelos de segmentos inferiores.

Con hasta 178 CV, etiqueta ECO, consumos desde aproximadamente 4,5 l/100 km y casi 600 litros de maletero, el Toyota Corolla Touring Sports reúne prácticamente todo lo que puede necesitar una familia.

Su combinación de eficiencia, espacio, fiabilidad y un precio cada vez más competitivo demuestra que los familiares tradicionales siguen teniendo muchísimo sentido y pueden convertirse en una alternativa incluso más racional que muchos SUV.