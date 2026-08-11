El nuevo Lexus es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 01:19h.

El LBX es una apuesta ganadora de la marca japonesa

Lexus saca el modelo del mercado

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Lexus lleva años diferenciándose de las marcas premium alemanas con diseños atrevidos, una clara apuesta por la tecnología híbrida y unos niveles de calidad muy elevados. Sin embargo, uno de sus modelos más pequeños es también, para muchos, uno de los más atractivos de toda su gama. Se trata del Lexus LBX, un SUV urbano que traslada buena parte del refinamiento de sus hermanos mayores a un formato mucho más compacto y manejable.

Con 4,19 metros de longitud, el LBX está pensado principalmente para desenvolverse con facilidad por ciudad, aunque Lexus no ha querido crear simplemente un utilitario con aspecto de SUV. Su planteamiento es claramente premium y pretende convertirse en una alternativa a modelos como el Audi Q2, el MINI Countryman o el Alfa Romeo Junior.

Uno de sus mayores argumentos es precisamente el diseño. El frontal reinterpreta la tradicional parrilla de Lexus mediante unas formas más modernas e integradas en la carrocería. Los faros LED estilizados, los pasos de rueda marcados y unas proporciones muy equilibradas consiguen darle una imagen deportiva sin resultar excesivamente agresiva.

La parte trasera también destaca por una firma luminosa que recorre prácticamente todo el ancho del vehículo y refuerza visualmente su presencia. El resultado es un SUV compacto con mucha personalidad y una estética suficientemente diferenciada para destacar dentro de un segmento cada vez más concurrido.

Un híbrido de 136 CV que destaca por su eficiencia

Bajo el capó encontramos otro de los principales argumentos del Lexus LBX. La marca japonesa apuesta por un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de tres cilindros y 1,5 litros con un propulsor eléctrico para desarrollar 136 CV.

No es una cifra espectacular, pero resulta más que suficiente para un vehículo de estas dimensiones. El sistema híbrido destaca especialmente en ciudad, donde puede recurrir frecuentemente al motor eléctrico para desplazarse durante pequeños periodos sin utilizar gasolina.

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El resultado es un consumo homologado que puede situarse alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros dependiendo de la versión. Una cifra especialmente destacable teniendo en cuenta que hablamos de un SUV premium. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para circular por zonas de bajas emisiones.

La transmisión automática contribuye a ofrecer una conducción cómoda y sencilla, mientras que el buen aislamiento del habitáculo permite disfrutar de un elevado nivel de refinamiento.

Calidad de Lexus en un formato urbano

El interior es probablemente el apartado donde mejor se entiende el posicionamiento del LBX. Lexus ha cuidado especialmente los materiales, los ajustes y la presentación para diferenciarlo de los SUV urbanos generalistas.

El puesto de conducción combina una instrumentación digital con una gran pantalla central destinada al sistema multimedia. La conectividad incluye Android Auto y Apple CarPlay, mientras que los acabados superiores pueden añadir climatizador automático, asientos calefactados, acceso sin llave, cargador inalámbrico y un sistema de sonido de mayor calidad.

Tampoco faltan numerosos asistentes de seguridad. Puede disponer de control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, reconocimiento de señales, frenada automática de emergencia y detector de ángulo muerto, entre otras tecnologías.

Con 136 CV, un consumo muy reducido, etiqueta ECO y unas dimensiones perfectas para ciudad, el Lexus LBX demuestra que un modelo pequeño también puede ofrecer una experiencia claramente premium. Pero probablemente sea su diseño el elemento que termina marcando las diferencias. Elegante, deportivo y diferente sin resultar excesivo, el LBX se ha convertido para muchos en el Lexus más atractivo del catálogo y en una de las propuestas más interesantes entre los SUV urbanos premium.